01 августа 2023

В ХМАО раскрыли самые убыточные компании

Больше всего убыточных компаний ХМАО работают в сфере недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Больше всего убыточных компаний по Югре в сфере операций с недвижимостью Фото:

Больше всего убыточных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе в сфере операций с недвижимостью. За пять месяцев 2023 года более 55% организаций в этой отрасли понесли убытки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Среди организаций, которые ведут деятельность по операциям с недвижимым имуществом доля убыточных за январь—май 2023 года в регионе составила 55,3%. Компании потеряли почти 320 миллионов рублей», — следует из статистики ведомства. Также убытки понесли предприятия, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность — 45,8% среди всех предприятий в отрасли.

Доля прибыльных компаний на югорском рынке составила 68,7%. За пять месяцев этого года предприятия заработали 972522,6 миллионов рублей. «В общем объеме прибыли наибольшая доля принадлежит организациям, занятым добычей полезных ископаемых — 93,3%», — добавляют в Тюменьстате.

Ранее URA.RU рассказывало о профессиональных отраслях с переизбытком работников. Оказалось, что самая большая конкуренция сотрудников в Югре наблюдается среди работников сфер инвестиций и консалтинга.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше всего убыточных компаний в Ханты-Мансийском автономном округе в сфере операций с недвижимостью. За пять месяцев 2023 года более 55% организаций в этой отрасли понесли убытки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Среди организаций, которые ведут деятельность по операциям с недвижимым имуществом доля убыточных за январь—май 2023 года в регионе составила 55,3%. Компании потеряли почти 320 миллионов рублей», — следует из статистики ведомства. Также убытки понесли предприятия, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность — 45,8% среди всех предприятий в отрасли. Доля прибыльных компаний на югорском рынке составила 68,7%. За пять месяцев этого года предприятия заработали 972522,6 миллионов рублей. «В общем объеме прибыли наибольшая доля принадлежит организациям, занятым добычей полезных ископаемых — 93,3%», — добавляют в Тюменьстате. Ранее URA.RU рассказывало о профессиональных отраслях с переизбытком работников. Оказалось, что самая большая конкуренция сотрудников в Югре наблюдается среди работников сфер инвестиций и консалтинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...