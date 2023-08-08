В Курчатовском районе Челябинска на экотропе «Чисто Парковый» установили разноцветные скворечники. Парк 9 августа проинспектировала глава города Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU.
«Станция птичья с познавательно-развлекательной площадкой, информационным стендом и скворечниками была оборудована по решению инициаторов проекта. Предполагается, что на всех стендах будут штрих-коды, которые при сканировании будут пересылать на станицу во „ВКонтакте“ и у гостей экотропы углубиться понимание, что на этой станции вообще можно узнать», — заместитель начальника управления экологии Челябинской области Елена Щербатенко.
Объекты являются частью одной из остановочных станций под названием «Птичья». Также на экотропе предусмотрены станции «Цветочная», «Березовая», «Метеорологическая» с размещением стендов и указателей. Цена контракта по благоустройству парка составила 9,3 млн рублей.
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