На экологической тропе в Челябинске появились разноцветные скворечники. Фото, видео

На экологической тропе Челябинске появились разноцветные скворечники

09 августа 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Скворечники установлены на «Птичьей станции» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска на экотропе «Чисто Парковый» установили разноцветные скворечники. Парк 9 августа проинспектировала глава города Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU. «Станция птичья с познавательно-развлекательной площадкой, информационным стендом и скворечниками была оборудована по решению инициаторов проекта. Предполагается, что на всех стендах будут штрих-коды, которые при сканировании будут пересылать на станицу во „ВКонтакте“ и у гостей экотропы углубиться понимание, что на этой станции вообще можно узнать», — заместитель начальника управления экологии Челябинской области Елена Щербатенко. Объекты являются частью одной из остановочных станций под названием «Птичья». Также на экотропе предусмотрены станции «Цветочная», «Березовая», «Метеорологическая» с размещением стендов и указателей. Цена контракта по благоустройству парка составила 9,3 млн рублей. Скворечники установлены на экологической тропе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экотропу 9 августа проинспектировала глава города Челябинска Наталья Котова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска на экотропе «Чисто Парковый» установили разноцветные скворечники. Парк 9 августа проинспектировала глава города Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU. «Станция птичья с познавательно-развлекательной площадкой, информационным стендом и скворечниками была оборудована по решению инициаторов проекта. Предполагается, что на всех стендах будут штрих-коды, которые при сканировании будут пересылать на станицу во „ВКонтакте“ и у гостей экотропы углубиться понимание, что на этой станции вообще можно узнать», — заместитель начальника управления экологии Челябинской области Елена Щербатенко. Объекты являются частью одной из остановочных станций под названием «Птичья». Также на экотропе предусмотрены станции «Цветочная», «Березовая», «Метеорологическая» с размещением стендов и указателей. Цена контракта по благоустройству парка составила 9,3 млн рублей.