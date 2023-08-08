08 августа 2023

В Челябинске после ливня затопило дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, вода, брызги, ручей, лето, авто, ливень, потоп
Сотрудники ГИБДД предупредили о затопленном участке Меридиана Фото:

В Челябинске 9 августа после ливня затопило автодорогу Меридиан. Ведутся работы по осушению участка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«На автодороге Меридиан перед поворотом на парк-отель „Березка“ скопилась вода после ливней. Подрядная организация осуществляет работы по откачке воды с проезжей части», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием. Также быть внимательными и аккуратными при проезде по данному участку.

На Челябинск в ночь на 9 августа обрушилась четверть месячной нормы осадков. Десть частных домовладений затопило, в семи многоквартирных домах протекла кровля.

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В Челябинске 9 августа после ливня затопило автодорогу Меридиан. Ведутся работы по осушению участка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города. «На автодороге Меридиан перед поворотом на парк-отель „Березка“ скопилась вода после ливней. Подрядная организация осуществляет работы по откачке воды с проезжей части», — пояснили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием. Также быть внимательными и аккуратными при проезде по данному участку. На Челябинск в ночь на 9 августа обрушилась четверть месячной нормы осадков. Десть частных домовладений затопило, в семи многоквартирных домах протекла кровля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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