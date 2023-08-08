В Челябинске после ливня затопило дорогу

09 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД предупредили о затопленном участке Меридиана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 августа после ливня затопило автодорогу Меридиан. Ведутся работы по осушению участка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города. «На автодороге Меридиан перед поворотом на парк-отель „Березка“ скопилась вода после ливней. Подрядная организация осуществляет работы по откачке воды с проезжей части», — пояснили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием. Также быть внимательными и аккуратными при проезде по данному участку. На Челябинск в ночь на 9 августа обрушилась четверть месячной нормы осадков. Десть частных домовладений затопило, в семи многоквартирных домах протекла кровля.

В Челябинске 9 августа после ливня затопило автодорогу Меридиан. Ведутся работы по осушению участка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города. «На автодороге Меридиан перед поворотом на парк-отель „Березка“ скопилась вода после ливней. Подрядная организация осуществляет работы по откачке воды с проезжей части», — пояснили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием. Также быть внимательными и аккуратными при проезде по данному участку. На Челябинск в ночь на 9 августа обрушилась четверть месячной нормы осадков. Десть частных домовладений затопило, в семи многоквартирных домах протекла кровля.