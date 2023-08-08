В Челябинске после ливня затопило дорогу

В Челябинске 9 августа после ливня затопило автодорогу Меридиан. Ведутся работы по осушению участка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«На автодороге Меридиан перед поворотом на парк-отель „Березка“ скопилась вода после ливней. Подрядная организация осуществляет работы по откачке воды с проезжей части», — пояснили в пресс-службе.
Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием. Также быть внимательными и аккуратными при проезде по данному участку.
На Челябинск в ночь на 9 августа обрушилась четверть месячной нормы осадков. Десть частных домовладений затопило, в семи многоквартирных домах протекла кровля.
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