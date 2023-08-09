Спасатели сообщили подробности взрыва газа в Махачкале МЧС Дагестана: в результате взрыва газа в Махачкале пострадавших нет 09 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 + Пожарные провели эвакуацию жильцов, заявили в МЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате взрыва газа в Махачкале пострадавшие отсутствуют. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «По прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома. В результате взрыва пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что взрыв газа произошел без последующего горения, разрушений нет. Повреждены лишь внутренние перегородки в квартире, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия дети оказались заблокированными в доме. В результате взрыва газа в Махачкале пострадавшие отсутствуют. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «По прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома. В результате взрыва пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что взрыв газа произошел без последующего горения, разрушений нет. Повреждены лишь внутренние перегородки в квартире, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия дети оказались заблокированными в доме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям