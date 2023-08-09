Спасатели сообщили подробности взрыва газа в Махачкале

МЧС Дагестана: в результате взрыва газа в Махачкале пострадавших нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, ресторан
Пожарные провели эвакуацию жильцов, заявили в МЧС Фото:

В результате взрыва газа в Махачкале пострадавшие отсутствуют. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«По прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома. В результате взрыва пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что взрыв газа произошел без последующего горения, разрушений нет. Повреждены лишь внутренние перегородки в квартире, заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия дети оказались заблокированными в доме.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва газа в Махачкале пострадавшие отсутствуют. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Республике Дагестан. «По прибытию пожарных расчетов проведена эвакуация жильцов дома. В результате взрыва пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале МЧС. Там добавили, что взрыв газа произошел без последующего горения, разрушений нет. Повреждены лишь внутренние перегородки в квартире, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что взрыв газа произошел в многоэтажном здании на улице Айвазовского в Махачкале. В результате происшествия дети оказались заблокированными в доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...