Пермская блогерша запустила реалити-шоу, участников которого тайно увозят в другие города

09 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Участников шоу могут отвезти в другой город или даже страну Фото: Московец Илья © URA.RU Пермская блогерша Вера Юдина организовала свое реалити-шоу «Верю Вере». Его участников могут отвезти в другой город, страну или глухую деревню. При этом они до последнего момента не знают, куда попадут. На месте с участниками работают стилисты, визажисты и психологи, рассказала URA.RU блогерша. «Формат шоу — путешествие вслепую. Участники не знают, куда я их везу. Они должны полностью мне доверять. Место определяет психолог. Затем моя команда работает над их внешним видом. При этом участники до последнего момента не видят себя в зеркале. Им показывают только результат», — рассказала Юдина корреспонденту агентства. Также она отметила, что на проекте работают и с внутренним миром участников, прорабатывают их страхи. Например, мужчин могут загримировать под бомжей и заставить пройтись по улице. Или отправить участников в глухую деревню и снять выпуск в стиле фильма «Холоп». Первый выпуск уже вышел на видеопортале Rutube. Четверых девушек отвезли в Москву. Там им подобрали вечерние наряды, сделали прически и макияж, организовали фотосессию в «Москва-Сити». Также девушки посетили занятия по медитации. Стать участником проекта может любой желающий вне зависимости от пола и возраста. Для этого нужно заполнить анкету и пройти кастинг.

Пермская блогерша Вера Юдина организовала свое реалити-шоу «Верю Вере». Его участников могут отвезти в другой город, страну или глухую деревню. При этом они до последнего момента не знают, куда попадут. На месте с участниками работают стилисты, визажисты и психологи, рассказала URA.RU блогерша. «Формат шоу — путешествие вслепую. Участники не знают, куда я их везу. Они должны полностью мне доверять. Место определяет психолог. Затем моя команда работает над их внешним видом. При этом участники до последнего момента не видят себя в зеркале. Им показывают только результат», — рассказала Юдина корреспонденту агентства. Также она отметила, что на проекте работают и с внутренним миром участников, прорабатывают их страхи. Например, мужчин могут загримировать под бомжей и заставить пройтись по улице. Или отправить участников в глухую деревню и снять выпуск в стиле фильма «Холоп». Первый выпуск уже вышел на видеопортале Rutube. Четверых девушек отвезли в Москву. Там им подобрали вечерние наряды, сделали прически и макияж, организовали фотосессию в «Москва-Сити». Также девушки посетили занятия по медитации. Стать участником проекта может любой желающий вне зависимости от пола и возраста. Для этого нужно заполнить анкету и пройти кастинг.