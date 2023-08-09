На заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв: что известно к этому часу

Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно о произошедшем.
- Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбиты окна, сообщил telegram-канал Mash. Telegram-канал 112 написал, что в здание врезался беспилотник.
- Минимум 15 человек пострадали в результате взрыва на заводе, сообщил Mash. Там отметили, что люди находятся в состоянии средней степени тяжести.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выехал к месту ЧП.
- Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов подтвердил, что на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв.
- На заводе объявлена тотальная эвакуация. Людей эвакуируют из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.
- По данным Mash, взорвался склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода. Количество пострадавших возросло до 18 человек.
- Загорский оптико-механический завод занимается развитием и производством широкого спектра приборов. В перечне выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы, передает РИА Новости. Завод является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
- Взрыв прогремел внутри ангара 40×40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью. Под завалами могут находиться люди. Количество пострадавших, по последним данным, увеличилось до 25, передает Mash.
- Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали на место происшествия в Сергиев Посад.
- Организована работа горячей линии по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.
- Компания «ПироРос» была признана банкротом 28 марта. По данным telegram-канала SHOT, у фирмы имелись большие долги, а в январе 2022 года из-за этого за ней ввели наблюдение и проводили анализ ее финансового состояния.
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