112: беспилотник врезался в здание в Сергиевом Посаде

Беспилотник врезался в здание, сообщает 112
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Telegram-канал 112 сообщает, что в здание врезался беспилотник.
«Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Предварительно, беспилотник ударил по зданию», — сообщает канал. Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидцев, пишет, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбиты окна. О жертвах информации нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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