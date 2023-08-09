112: беспилотник врезался в здание в Сергиевом Посаде

На Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, stock,  дрон
Беспилотник врезался в здание, сообщает 112 Фото:

В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Telegram-канал 112 сообщает, что в здание врезался беспилотник.

«Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Предварительно, беспилотник ударил по зданию», — сообщает канал. Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидцев, пишет, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбиты окна. О жертвах информации нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Telegram-канал 112 сообщает, что в здание врезался беспилотник. «Мощный взрыв в Сергиевом Посаде. Предварительно, беспилотник ударил по зданию», — сообщает канал. Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидцев, пишет, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбиты окна. О жертвах информации нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...