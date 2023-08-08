08 августа 2023

Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге, отменили приговор

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Продление ареста по Васильеву. Екатеринбург, васильев владимир
Дело Васильева будут пересматривать в Ленинском суде Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Владимиру Васильеву, который в 2019 году устроил аварию возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге — в результате погибли два человека, отменили приговор. Фигуранта громкого дела отправят в СИЗО, а дело направят в Ленинский районный суд.

«Суд отменил приговор в отношении Владимира Васильева, которым ему было назначено 8 лет и 11 месяцев лишения свободы», — пояснили ЕАН в Седьмом кассационном суде в Челябинске. При этом в конце июля мужчине заменили неотбытый срок в колонии общего режима на принудительные работы.

Смертельная авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Молодой человек на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили, погибло двое. По словам очевидцев, в момент совершения ДТП Васильев был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие уверено, что анализы за него сдал отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Весной 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Но уже 21 января 2022 года областной суд смягчил наказание до восьми лет и 11 месяцев колонии. Кроме того, виновник ДТП должен был заплатить погибшим полтора миллиона рублей.

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Владимиру Васильеву, который в 2019 году устроил аварию возле ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге — в результате погибли два человека, отменили приговор. Фигуранта громкого дела отправят в СИЗО, а дело направят в Ленинский районный суд. «Суд отменил приговор в отношении Владимира Васильева, которым ему было назначено 8 лет и 11 месяцев лишения свободы», — пояснили ЕАН в Седьмом кассационном суде в Челябинске. При этом в конце июля мужчине заменили неотбытый срок в колонии общего режима на принудительные работы. Смертельная авария произошла 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге. Молодой человек на KIA Rio врезался в стоявшие на перекрестке автомобили, погибло двое. По словам очевидцев, в момент совершения ДТП Васильев был пьян, но медосвидетельствование этого не показало. Следствие уверено, что анализы за него сдал отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Весной 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Но уже 21 января 2022 года областной суд смягчил наказание до восьми лет и 11 месяцев колонии. Кроме того, виновник ДТП должен был заплатить погибшим полтора миллиона рублей.
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