08 августа 2023

Глава СКР Бастрыкин отреагировал на жалобу пермяков на детскую поликлинику

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить детскую поликлинику в Перми, где возникли проблемы с рецептами
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил представить доклад по итогам проверки ведомства Фото:

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях в деятельности детской поликлиники в Перми. В telegram-канале ведомства сказано, что учреждение здравоохранения отказывается предоставлять рецепты на льготные лекарства, в том числе детям из многодетных семей.

«В СМИ сообщается о ненадлежащем лекарственном обеспечении в детской поликлинике в городе Перми. Детям в возрасте до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет рецепты на льготные медпрепараты не предоставляются. Также отмечается, что отделения лечебного учреждения не дооснащены необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием. Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушениях в деятельности поликлиники», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Сейчас следственное управление СК по Пермскому краю проводит проверку данной информации. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства. Также руководителю пермского регионального управления СК Денису Головкину поручено «представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении». Ранее Бастрыкин взял на контроль коллективную жалобу жителей Чайковского, чьи родственники умерли или стали инвалидами после оказания медпомощи в городской больнице Чайковского.

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Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях в деятельности детской поликлиники в Перми. В telegram-канале ведомства сказано, что учреждение здравоохранения отказывается предоставлять рецепты на льготные лекарства, в том числе детям из многодетных семей. «В СМИ сообщается о ненадлежащем лекарственном обеспечении в детской поликлинике в городе Перми. Детям в возрасте до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет рецепты на льготные медпрепараты не предоставляются. Также отмечается, что отделения лечебного учреждения не дооснащены необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием. Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушениях в деятельности поликлиники», — говорится в сообщении пресс-службы СК России. Сейчас следственное управление СК по Пермскому краю проводит проверку данной информации. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства. Также руководителю пермского регионального управления СК Денису Головкину поручено «представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении». Ранее Бастрыкин взял на контроль коллективную жалобу жителей Чайковского, чьи родственники умерли или стали инвалидами после оказания медпомощи в городской больнице Чайковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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