08 августа 2023

В ХМАО ФСБ задержала еще одного фигуранта в деле о терроризме

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
После допроса задержанного отпустили Фото:

Сотрудники ФСБ задержали еще одного фигуранта уголовного дела о терроризме в Сургуте (ХМАО). К местному жителю Леониду Бондаренко силовики нагрянули с обыском в шесть часов утра.

«Бондаренко забрали на допрос сотрудники ФСБ. А перед этим у него изъяли телефон и компьютер. При этом что-то спрашивали про взрывчатку», — сообщило издание «Муксун».

По данным издания, задержанного после допроса отпустили. Известно, что молодой человек был знаком с сургутянином Никитой Олейником, которого подозревают в попытке совершения террористического акта. За разъяснениями журналист агентства обратился в ФСБ по Тюменской области. В ведомстве не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени арестовали уральцев, подозреваемых в изготовлении взрывчатки. Мужчины — жители Екатеринбурга и Сургута. Они были задержаны. Среди фигурантов дела числится сургутянин Илья Олейников.

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Сотрудники ФСБ задержали еще одного фигуранта уголовного дела о терроризме в Сургуте (ХМАО). К местному жителю Леониду Бондаренко силовики нагрянули с обыском в шесть часов утра. «Бондаренко забрали на допрос сотрудники ФСБ. А перед этим у него изъяли телефон и компьютер. При этом что-то спрашивали про взрывчатку», — сообщило издание «Муксун». По данным издания, задержанного после допроса отпустили. Известно, что молодой человек был знаком с сургутянином Никитой Олейником, которого подозревают в попытке совершения террористического акта. За разъяснениями журналист агентства обратился в ФСБ по Тюменской области. В ведомстве не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени арестовали уральцев, подозреваемых в изготовлении взрывчатки. Мужчины — жители Екатеринбурга и Сургута. Они были задержаны. Среди фигурантов дела числится сургутянин Илья Олейников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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