В ХМАО ФСБ задержала еще одного фигуранта в деле о терроризме

После допроса задержанного отпустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали еще одного фигуранта уголовного дела о терроризме в Сургуте (ХМАО). К местному жителю Леониду Бондаренко силовики нагрянули с обыском в шесть часов утра.

«Бондаренко забрали на допрос сотрудники ФСБ. А перед этим у него изъяли телефон и компьютер. При этом что-то спрашивали про взрывчатку», — сообщило издание «Муксун».

По данным издания, задержанного после допроса отпустили. Известно, что молодой человек был знаком с сургутянином Никитой Олейником, которого подозревают в попытке совершения террористического акта. За разъяснениями журналист агентства обратился в ФСБ по Тюменской области. В ведомстве не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени арестовали уральцев, подозреваемых в изготовлении взрывчатки. Мужчины — жители Екатеринбурга и Сургута. Они были задержаны. Среди фигурантов дела числится сургутянин Илья Олейников.