В Тюмени арестовали уральцев, подозреваемых в изготовлении взрывчатки

08 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Мужчины будут находиться в СИЗО до конца октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени отправлены под арест четверо фигурантов уголовного дела об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчины — жители Екатеринбурга и Сургута, ранее меру пресечения по этому же делу избрали и двум жителям Тюмени. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще четырем гражданам, проходящим по уголовному делу об изготовлении взрывчатых веществ в Тюмени. Никита О., Данил Ч., Юрий Н., Роман П. будут находиться в СИЗО по 30 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По данным источников агентства в правоохранительных структурах, Никита Олейник и Роман Паклин являются жителями Сургута (ХМАО). Два других фигуранта постоянно проживают в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что под арест по этому же делу также были отправлены двое тюменцев — Кирилл Брик и Дениз Айдын. Они изготовили самодельное взрывчатое вещество, которое собирались использовать в лесу, рядом с ТЭЦ-2.

В Тюмени отправлены под арест четверо фигурантов уголовного дела об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчины — жители Екатеринбурга и Сургута, ранее меру пресечения по этому же делу избрали и двум жителям Тюмени. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще четырем гражданам, проходящим по уголовному делу об изготовлении взрывчатых веществ в Тюмени. Никита О., Данил Ч., Юрий Н., Роман П. будут находиться в СИЗО по 30 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По данным источников агентства в правоохранительных структурах, Никита Олейник и Роман Паклин являются жителями Сургута (ХМАО). Два других фигуранта постоянно проживают в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что под арест по этому же делу также были отправлены двое тюменцев — Кирилл Брик и Дениз Айдын. Они изготовили самодельное взрывчатое вещество, которое собирались использовать в лесу, рядом с ТЭЦ-2.