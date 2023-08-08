Бывший курганский тюремщик за деньги приносил зекам телефоны

09 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Бывший сотрудник курганской колонии пронес заключенным не менее 40 телефонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника курганской колонии, который проносил телефоны зекам в тюрьму. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.



«Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кетовского района, обвиняемого в совершении преступления ч 5 ст. 290 УК РФ, п.„е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий)», — указано на сайте ведомства. Он получил от заключенных денежные средства за передачу телефонов в размере не менее 230 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



В 2022 году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с отбывающим наказание в колонии Курганской области. В течении полугода через него он передал осужденным не менее 40 телефонов и комплектующих к ним. Также он умышленно не пресекал их использование заключенными. Незаконные действия он совершал через посредника, которым была супруга зека.



Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана подозревали в получении денег за помощь осужденным. По версии источников, женщина знакомилась и приезжала на свидания к осужденным. Она предлагала им варианты освобождения по УДО за деньги, которые обещала отдать врачу за вымышленный диагноз, однако в результате проверки управлением ФСИН по Курганской области эта информация не подтвердилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника курганской колонии, который проносил телефоны зекам в тюрьму. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кетовского района, обвиняемого в совершении преступления ч 5 ст. 290 УК РФ, п.„е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий)», — указано на сайте ведомства. Он получил от заключенных денежные средства за передачу телефонов в размере не менее 230 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В 2022 году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с отбывающим наказание в колонии Курганской области. В течении полугода через него он передал осужденным не менее 40 телефонов и комплектующих к ним. Также он умышленно не пресекал их использование заключенными. Незаконные действия он совершал через посредника, которым была супруга зека. Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана подозревали в получении денег за помощь осужденным. По версии источников, женщина знакомилась и приезжала на свидания к осужденным. Она предлагала им варианты освобождения по УДО за деньги, которые обещала отдать врачу за вымышленный диагноз, однако в результате проверки управлением ФСИН по Курганской области эта информация не подтвердилась.