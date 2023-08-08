08 августа 2023

Бывший курганский тюремщик за деньги приносил зекам телефоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по московскому делу Ройзмана. Екатеринбург, связь, юридическая консультация, суд, адвокат, клетка, телефон в руках, звонок по телефону, заключение под стражу, юридическая помощь, телефон в тюрьме
Бывший сотрудник курганской колонии пронес заключенным не менее 40 телефонов Фото:

В Кургане передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника курганской колонии, который проносил телефоны зекам в тюрьму. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кетовского района, обвиняемого в совершении преступления ч 5 ст. 290 УК РФ, п.„е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий)», — указано на сайте ведомства. Он получил от заключенных денежные средства за передачу телефонов в размере не менее 230 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В 2022 году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с отбывающим наказание в колонии Курганской области. В течении полугода через него он передал осужденным не менее 40 телефонов и комплектующих к ним. Также он умышленно не пресекал их использование заключенными. Незаконные действия он совершал через посредника, которым была супруга зека.

Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана подозревали в получении денег за помощь осужденным. По версии источников, женщина знакомилась и приезжала на свидания к осужденным. Она предлагала им варианты освобождения по УДО за деньги, которые обещала отдать врачу за вымышленный диагноз, однако в результате проверки управлением ФСИН по Курганской области эта информация не подтвердилась.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника курганской колонии, который проносил телефоны зекам в тюрьму. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кетовского района, обвиняемого в совершении преступления ч 5 ст. 290 УК РФ, п.„е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий)», — указано на сайте ведомства. Он получил от заключенных денежные средства за передачу телефонов в размере не менее 230 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В 2022 году обвиняемый вступил в неслужебные отношения с отбывающим наказание в колонии Курганской области. В течении полугода через него он передал осужденным не менее 40 телефонов и комплектующих к ним. Также он умышленно не пресекал их использование заключенными. Незаконные действия он совершал через посредника, которым была супруга зека. Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана подозревали в получении денег за помощь осужденным. По версии источников, женщина знакомилась и приезжала на свидания к осужденным. Она предлагала им варианты освобождения по УДО за деньги, которые обещала отдать врачу за вымышленный диагноз, однако в результате проверки управлением ФСИН по Курганской области эта информация не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...