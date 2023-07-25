Курганским осужденным предлагали выйти на свободу за деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывшую сотрудницу курганской колонии подозревают в получении денег за помощь осужденным. Экс-сотрудница ФСИН могла помогать зекам выйти по условно-досрочному освобождению (УДО) при помощи поддельных медицинских заключений. Теперь ею заинтересовались следственные органы. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к системе исполнения наказаний.

«Бывшая сотрудница колонии Ольга М. за деньги оказывала помощь осужденным в незаконном освобождении других отбывающих наказание с помощью липовых медсправок», — рассказали источники. В настоящее время она уволена из рядов ФСИН из-за выявленных нарушений в работе.

По версии источников, сотрудница знакомилась и приезжала на свидания к осужденным. Она предлагала им варианты освобождения по УДО за деньги, которые обещала отдать врачу за вымышленный диагноз. «Клиентов» ей находил знакомый осужденный, который воспользовался аналогичной схемой, но впоследствии был пойман.

Редакция URA.RU запросила информацию в СУ СКР и управлении ФСИН по Курганской области. В СУ СК Росси по Курганской области данную информацию комментировать не стали. На момент опубликования новости ответ из управления ФСИН не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане затягивается следствие по делу осужденного, которого подозревают в подделке документов для освобождения. Причиной называют большое количество жалоб родственников осужденных о попытках обмана аферистов.