Земельные участки под Челябинском растут в цене

09 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Стоимость участков в деревне Осиновка на данный момент составляет 50 тысяч рублей за сотку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Осиновка, который граничит с деревней Малиновка, стоимость земельных участков выросла в цене с 20 до 50 тысяч рублей за сотку. На данный момент земли в поселении пользуются большим спросом, сообщил URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «На данный момент поселок Осиновка пользуется спросом. Стоимость участков там поднялась с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за сотку. Раньше также была востребована деревня Малиновка, но сейчас там все выбрано, стоимость земельного участка за сотку составляет от 150 до 200 тысяч рублей. Притом, что недавно стоимость была 50 тысяч рублей за сотку», — рассказал Медведев. По его словам, также подняться в цене могут участки в поселке «Полетаево-2». Деревня расположена рядом с Малиновкой и Осиновкой в Сосновском районе, но уже не в 20, а в 30 километрах от города. На данный момент стоимость участков там в среднем составляет 25 тысяч за сотку, от 200 до 300 тысяч рублей за объект.

Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Осиновка, который граничит с деревней Малиновка, стоимость земельных участков выросла в цене с 20 до 50 тысяч рублей за сотку. На данный момент земли в поселении пользуются большим спросом, сообщил URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «На данный момент поселок Осиновка пользуется спросом. Стоимость участков там поднялась с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за сотку. Раньше также была востребована деревня Малиновка, но сейчас там все выбрано, стоимость земельного участка за сотку составляет от 150 до 200 тысяч рублей. Притом, что недавно стоимость была 50 тысяч рублей за сотку», — рассказал Медведев. По его словам, также подняться в цене могут участки в поселке «Полетаево-2». Деревня расположена рядом с Малиновкой и Осиновкой в Сосновском районе, но уже не в 20, а в 30 километрах от города. На данный момент стоимость участков там в среднем составляет 25 тысяч за сотку, от 200 до 300 тысяч рублей за объект.