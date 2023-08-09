Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

Взрыв произошел на складе пиротехники (архивное фото)
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
В сети распространяются кадры взрыва в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе.
На видео заметна большая огненная вспышка. Позже на месте взрыва образовался большой столб дыма.
Ранее стало известно, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий. Согласно информации, инцидент произошел в месте, где находились металлические трубы, но не было горючих материалов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.