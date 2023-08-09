Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео 09 августа 2023 в 14:53 Размер текста - 17 + Взрыв произошел на складе пиротехники (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв В сети распространяются кадры взрыва в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе. На видео заметна большая огненная вспышка. Позже на месте взрыва образовался большой столб дыма. Ранее стало известно, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий. Согласно информации, инцидент произошел в месте, где находились металлические трубы, но не было горючих материалов. В сети распространяются кадры взрыва в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе. На видео заметна большая огненная вспышка. Позже на месте взрыва образовался большой столб дыма. Ранее стало известно, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий. Согласно информации, инцидент произошел в месте, где находились металлические трубы, но не было горючих материалов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям