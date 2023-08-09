Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Взрыв произошел на складе пиротехники (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В сети распространяются кадры взрыва в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе.

На видео заметна большая огненная вспышка. Позже на месте взрыва образовался большой столб дыма.

Ранее стало известно, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий. Согласно информации, инцидент произошел в месте, где находились металлические трубы, но не было горючих материалов.

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В сети распространяются кадры взрыва в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе. На видео заметна большая огненная вспышка. Позже на месте взрыва образовался большой столб дыма. Ранее стало известно, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий. Согласно информации, инцидент произошел в месте, где находились металлические трубы, но не было горючих материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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