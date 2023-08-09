Baza: взрыв в Сергиевом Посаде произошел не на складе пиротехники

Взрыв произошел на соседнем складе, где находились металлические трубы, заявил Сергей Чинкаев
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не на складе пиротехнических изделий. Об этом сообщил директор компании «Пиро-Росс». Его слова приводит telegram-канал Baza
«Директор компании „Пиро-Росс“ утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий», — пишет Baza. Там отмечают, что директор Сергей Чинкаев сообщил, что взрыв произошел на соседнем складе, где находились металлические трубы и не было горючих материалов.
Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
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