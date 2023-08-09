Baza: взрыв в Сергиевом Посаде произошел не на складе пиротехники

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Взрыв произошел на соседнем складе, где находились металлические трубы, заявил Сергей Чинкаев Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не на складе пиротехнических изделий. Об этом сообщил директор компании «Пиро-Росс». Его слова приводит telegram-канал Baza

«Директор компании „Пиро-Росс“ утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий», — пишет Baza. Там отмечают, что директор Сергей Чинкаев сообщил, что взрыв произошел на соседнем складе, где находились металлические трубы и не было горючих материалов.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел не на складе пиротехнических изделий. Об этом сообщил директор компании «Пиро-Росс». Его слова приводит telegram-канал Baza «Директор компании „Пиро-Росс“ утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий», — пишет Baza. Там отмечают, что директор Сергей Чинкаев сообщил, что взрыв произошел на соседнем складе, где находились металлические трубы и не было горючих материалов. Ранее сообщалось о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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