Шойгу: Польша собирается оккупировать Западную Украину 09 августа 2023 в 14:56 Размер текста - 17 + Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Имеются планы по созданию на регулярной основе польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил Шойгу, его слова приводятся в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, Польша стала основным инструментом антироссийской политики США. Ранее Шойгу заявил, что Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. По его словам, готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов создает серьезные риски эскалации конфликта. Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Имеются планы по созданию на регулярной основе польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил Шойгу, его слова приводятся в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, Польша стала основным инструментом антироссийской политики США. Ранее Шойгу заявил, что Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. По его словам, готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов создает серьезные риски эскалации конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям