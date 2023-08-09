Шойгу: Польша собирается оккупировать Западную Украину

Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявил Сергей ШойгуФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Имеются планы по созданию на регулярной основе польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил Шойгу, его слова приводятся в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, Польша стала основным инструментом антироссийской политики США.
Ранее Шойгу заявил, что Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. По его словам, готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов создает серьезные риски эскалации конфликта.
Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Имеются планы по созданию на регулярной основе польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил Шойгу, его слова приводятся в telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, Польша стала основным инструментом антироссийской политики США. Ранее Шойгу заявил, что Запад усиливает риски эскалации украинского конфликта. По его словам, готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов создает серьезные риски эскалации конфликта.