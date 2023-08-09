Курганский священник, служивший в ВДВ, рассказал как дошел пешком до Киева. Фото

09 августа 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

После поездки в Киев будущий священник вернулся другим человеком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иерей Давид (до крещения Эдуард) Меньщиков, который служит в Курганской области, заявил, что в 2000 году дошел пешком до Киева (Украина), иногда используя транспорт. Об этом он рассказал пресс-службе Курганской епархии. «В 2000 году у меня случилось стечение обстоятельств, которое сподвигло меня на мысль — а дай-ка я схожу в Киев <…> Я взял рюкзак и без денег пошел пешком в Киев. И буквально в первые дни понял, что цивилизация, в которой мы живем — страшная иллюзия. Я-то считал себя крутым, чего-то в жизни достигшим (спортсмен, в ВДВ служил), но только вышел, понял, что я — жалкое ничтожество», — сообщил Меньщиков в интервью, размещенном в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что шел до Киева 40 дней. Периодически его подвозили, но, по словам иерея, это происходило только после того, как он сам пешком проходил по 35-40 км. В городе он пришел в Киево-Печерскую лавру. Там не брали трудников (людей, которые за труд в монастыре получают жилье и пищу — прим. URA.RU), однако Меньщикову разрешили поработать день. Ночлег он пытался найти в другом месте, боясь быть ограбленным, но везде ему отказывали, поэтому он вернулся в лавру. Обратно он добрался быстрее — за полторы недели через Азовское море. Из поездки он вернулся другим человеком. «Мне там Господь показал, что все получается не так, как ты хочешь, и помогает Он только тогда, когда твои силы закончатся», — добавил Меньщиков. Давид Меньщиков является настоятелем храмов преподобного Алексия, Человека Божия села Белозерское и 40 мучеников села Мендерское Белозерского округа Фото: группа Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иерей Давид (до крещения Эдуард) Меньщиков, который служит в Курганской области, заявил, что в 2000 году дошел пешком до Киева (Украина), иногда используя транспорт. Об этом он рассказал пресс-службе Курганской епархии. «В 2000 году у меня случилось стечение обстоятельств, которое сподвигло меня на мысль — а дай-ка я схожу в Киев <…> Я взял рюкзак и без денег пошел пешком в Киев. И буквально в первые дни понял, что цивилизация, в которой мы живем — страшная иллюзия. Я-то считал себя крутым, чего-то в жизни достигшим (спортсмен, в ВДВ служил), но только вышел, понял, что я — жалкое ничтожество», — сообщил Меньщиков в интервью, размещенном в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что шел до Киева 40 дней. Периодически его подвозили, но, по словам иерея, это происходило только после того, как он сам пешком проходил по 35-40 км. В городе он пришел в Киево-Печерскую лавру. Там не брали трудников (людей, которые за труд в монастыре получают жилье и пищу — прим. URA.RU), однако Меньщикову разрешили поработать день. Ночлег он пытался найти в другом месте, боясь быть ограбленным, но везде ему отказывали, поэтому он вернулся в лавру. Обратно он добрался быстрее — за полторы недели через Азовское море. Из поездки он вернулся другим человеком. «Мне там Господь показал, что все получается не так, как ты хочешь, и помогает Он только тогда, когда твои силы закончатся», — добавил Меньщиков.