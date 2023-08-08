08 августа 2023

Администрация Тюмени запретила водить лошадей по Мосту Влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Загородный клуб "Белая лошадь". Екатеринбург, лошадь, конь
Лошади ломали лестничные пролеты Фото:

Тюменская администрация запретила водить лошадей по Мосту Влюбленных. Для этого на входе к сооружению с обеих сторон поставили соответствующий знак. Такое решение корреспонденту URA.RU объяснили тем, что мост является одной из главных визитных карточек города.

«Сделано это с целью, чтобы ограничить движение [лошадей] по лестницам и непосредственно по самому объекту. После них остаются повреждения на лестничных пролетах, а также продукты жизнедеятельности лошадей. Стоить помнить, что Мост Влюбленных — это один из туристических объектов, по которому любят гулять и тюменцы, и туристы, и важно обеспечить его опрятный вид», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Там пояснили, что проблема возникла из-за владельцев лошадей, которые живут в частном секторе возле моста. По информации администрации, эти люди часто переводят животных в центральную часть города через мост, чем и вызывают повреждения лестничных пролетов.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия города также запретила лошадей и в центре города. Для этого на Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени отправили специальную охрану.

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Тюменская администрация запретила водить лошадей по Мосту Влюбленных. Для этого на входе к сооружению с обеих сторон поставили соответствующий знак. Такое решение корреспонденту URA.RU объяснили тем, что мост является одной из главных визитных карточек города. «Сделано это с целью, чтобы ограничить движение [лошадей] по лестницам и непосредственно по самому объекту. После них остаются повреждения на лестничных пролетах, а также продукты жизнедеятельности лошадей. Стоить помнить, что Мост Влюбленных — это один из туристических объектов, по которому любят гулять и тюменцы, и туристы, и важно обеспечить его опрятный вид», — рассказали в пресс-службе администрации города. Там пояснили, что проблема возникла из-за владельцев лошадей, которые живут в частном секторе возле моста. По информации администрации, эти люди часто переводят животных в центральную часть города через мост, чем и вызывают повреждения лестничных пролетов. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия города также запретила лошадей и в центре города. Для этого на Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени отправили специальную охрану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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