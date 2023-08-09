Российская армия уничтожила тысячи украинских беспилотников

Минобороны: армия России уничтожила 5,6 тысячи беспилотников за время СВО

09 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили 35 украинских БПЛА за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России за стуки уничтожила 35 беспилотников за сутки, таким образом за все время спецоперации российская армия уничтожила 5,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. беспилотников. За сутки было уничтожено 35 дронов», — заявили в Минобороны России. Также отмечается, что за сутки российские силы отразили шесть атак и контратак ВСУ в районе Новоселовского и Урочища Маньковка.

Армия России за стуки уничтожила 35 беспилотников за сутки, таким образом за все время спецоперации российская армия уничтожила 5,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. беспилотников. За сутки было уничтожено 35 дронов», — заявили в Минобороны России. Также отмечается, что за сутки российские силы отразили шесть атак и контратак ВСУ в районе Новоселовского и Урочища Маньковка.