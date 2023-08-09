Российская армия уничтожила тысячи украинских беспилотников

ВС РФ сбили 35 украинских БПЛА за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России за стуки уничтожила 35 беспилотников за сутки, таким образом за все время спецоперации российская армия уничтожила 5,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.
«Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. беспилотников. За сутки было уничтожено 35 дронов», — заявили в Минобороны России. Также отмечается, что за сутки российские силы отразили шесть атак и контратак ВСУ в районе Новоселовского и Урочища Маньковка.
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