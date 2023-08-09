Российская армия уничтожила тысячи украинских беспилотников

Минобороны: армия России уничтожила 5,6 тысячи беспилотников за время СВО
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ВС РФ сбили 35 украинских БПЛА за сутки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России за стуки уничтожила 35 беспилотников за сутки, таким образом за все время спецоперации российская армия уничтожила 5,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.

«Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. беспилотников. За сутки было уничтожено 35 дронов», — заявили в Минобороны России. Также отмечается, что за сутки российские силы отразили шесть атак и контратак ВСУ в районе Новоселовского и Урочища Маньковка.

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Армия России за стуки уничтожила 35 беспилотников за сутки, таким образом за все время спецоперации российская армия уничтожила 5,6 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Российские военные с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. беспилотников. За сутки было уничтожено 35 дронов», — заявили в Минобороны России. Также отмечается, что за сутки российские силы отразили шесть атак и контратак ВСУ в районе Новоселовского и Урочища Маньковка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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