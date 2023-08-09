Сургутский ресторатор готовится к открытию нового фудхолла

В день открытия заведения состоится праздничная вечеринка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Официальное открытие фудхолла на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza» состоится 19 августа. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин.

«Фишка нашего Фудхолла — это семь разных концепций под одной кухней, которыми управляет один шеф-повар. То есть заведение одно, а попробовать можно не только традиционные блюда, например, итальянской кухни, но и множество других интересных кулинарных решений», — рассказал Алексей Гулякин.

На торжественной вечеринке в честь открытия фудхолла выступит приглашенный гость из Москвы Fairtone и местные диджеи. В техническом режиме заведение начнет работу уже 11 августа.

Фудхолл представляет из себя комплекс, включающий контактный бар, площадки со столами для больших компании, зоны для отдыха и танцпол. Также в заведении размещены детские интерактивные комнаты.