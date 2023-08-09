Сургутский ресторатор готовится к открытию нового фудхолла

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Интервью с основателем Second Luxe Store Алексеем Бариновым. Екатеринбург, шеф, горожане, бистро, блюдо, севиче, ресторан, повар
В день открытия заведения состоится праздничная вечеринка Фото:

Официальное открытие фудхолла на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza» состоится 19 августа. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин.

«Фишка нашего Фудхолла — это семь разных концепций под одной кухней, которыми управляет один шеф-повар. То есть заведение одно, а попробовать можно не только традиционные блюда, например, итальянской кухни, но и множество других интересных кулинарных решений», — рассказал Алексей Гулякин.

На торжественной вечеринке в честь открытия фудхолла выступит приглашенный гость из Москвы Fairtone и местные диджеи. В техническом режиме заведение начнет работу уже 11 августа.

Фудхолл представляет из себя комплекс, включающий контактный бар, площадки со столами для больших компании, зоны для отдыха и танцпол. Также в заведении размещены детские интерактивные комнаты.

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Официальное открытие фудхолла на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza» состоится 19 августа. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин. «Фишка нашего Фудхолла — это семь разных концепций под одной кухней, которыми управляет один шеф-повар. То есть заведение одно, а попробовать можно не только традиционные блюда, например, итальянской кухни, но и множество других интересных кулинарных решений», — рассказал Алексей Гулякин. На торжественной вечеринке в честь открытия фудхолла выступит приглашенный гость из Москвы Fairtone и местные диджеи. В техническом режиме заведение начнет работу уже 11 августа. Фудхолл представляет из себя комплекс, включающий контактный бар, площадки со столами для больших компании, зоны для отдыха и танцпол. Также в заведении размещены детские интерактивные комнаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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