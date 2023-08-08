08 августа 2023

Тюменская область вошла в топ рейтинга роста преступности от МВД РФ

МВД РФ: в Тюменской области на 33% выросло число преступлений в сфере незаконного оборота оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, часы, оружие, преступность, криминал
Число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия выросло на 33% Фото:

Тюменская область попала в топ-10 регионов, в которых за полгода значительно выросло число преступлений в сфере незаконного оборота оружия, а также преступность на трассах и улицах. Такие данные приводятся в статистике за январь—июнь 2023 года, опубликованной на сайте МВД РФ.

«Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — июнь 2023 года. Темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Регионы с наибольшими темпами роста: Тюменская область — +33%», — говорится в отчете от МВД РФ.

Регион занял восьмое место по данному показателю. Также Тюменская область вошла в топ-10 субъектов страны, где значительнее всего увеличилось число зафиксированных преступлений, произошедших на улицах, площадях, в парках и скверах — +16,1% (четвертое место), и на трассах и дорогах вне населенных пунктов — +8,9% (10 место).

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Тюменская область попала в топ-10 регионов, в которых за полгода значительно выросло число преступлений в сфере незаконного оборота оружия, а также преступность на трассах и улицах. Такие данные приводятся в статистике за январь—июнь 2023 года, опубликованной на сайте МВД РФ. «Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — июнь 2023 года. Темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Регионы с наибольшими темпами роста: Тюменская область — +33%», — говорится в отчете от МВД РФ. Регион занял восьмое место по данному показателю. Также Тюменская область вошла в топ-10 субъектов страны, где значительнее всего увеличилось число зафиксированных преступлений, произошедших на улицах, площадях, в парках и скверах — +16,1% (четвертое место), и на трассах и дорогах вне населенных пунктов — +8,9% (10 место). URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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