Тюменская область вошла в топ рейтинга роста преступности от МВД РФ

Тюменская область попала в топ-10 регионов, в которых за полгода значительно выросло число преступлений в сфере незаконного оборота оружия, а также преступность на трассах и улицах. Такие данные приводятся в статистике за январь—июнь 2023 года, опубликованной на сайте МВД РФ.
«Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — июнь 2023 года. Темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Регионы с наибольшими темпами роста: Тюменская область — +33%», — говорится в отчете от МВД РФ.
Регион занял восьмое место по данному показателю. Также Тюменская область вошла в топ-10 субъектов страны, где значительнее всего увеличилось число зафиксированных преступлений, произошедших на улицах, площадях, в парках и скверах — +16,1% (четвертое место), и на трассах и дорогах вне населенных пунктов — +8,9% (10 место).
URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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