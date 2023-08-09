В Венгрии признали победу России на переговорах в Джидде

Журналист Штир: отказ от обсуждения мирного плана Зеленского в Джидде — победа для России

09 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Предложения президента Украины Владимира Зеленского не обсуждались на встрече в Джидде Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие страны отказались обсуждать мирный план президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), что можно назвать успехом для России. Об этом сообщил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. «В Саудовской Аравии о плане Зеленского уже практически не шло речи, хотя изначально собирались разговаривать на его основе. Это можно назвать успехом России, хотя ее в Джидде и не было», — заявил РИА Новости Габор Штир. Он отметил, что на основе плана Зеленского невозможно вести переговорный процесс. Сложность заключается в том, что в мирном плане — 10 пунктов. В связи с этим стоит лучше проработать каждый тезис отдельно, чем обсуждать их все, отметил Штир. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры с более 40 странами. На них обсуждался вопрос урегулирования украинского кризиса. Российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что такие переговоры бесполезны без РФ, передает RT. По итогам переговоров было принято решение создать рабочую группу для обсуждения плана Зеленского. Встречи еще не запланированы, точный график будет известен до конца года.

Многие страны отказались обсуждать мирный план президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), что можно назвать успехом для России. Об этом сообщил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. «В Саудовской Аравии о плане Зеленского уже практически не шло речи, хотя изначально собирались разговаривать на его основе. Это можно назвать успехом России, хотя ее в Джидде и не было», — заявил РИА Новости Габор Штир. Он отметил, что на основе плана Зеленского невозможно вести переговорный процесс. Сложность заключается в том, что в мирном плане — 10 пунктов. В связи с этим стоит лучше проработать каждый тезис отдельно, чем обсуждать их все, отметил Штир. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры с более 40 странами. На них обсуждался вопрос урегулирования украинского кризиса. Российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что такие переговоры бесполезны без РФ, передает RT. По итогам переговоров было принято решение создать рабочую группу для обсуждения плана Зеленского. Встречи еще не запланированы, точный график будет известен до конца года.