В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы» Зеленского

06 августа 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Саммит в Саудовской Аравии посвящен украинской проблематике Фото: Официальный сайт президента Украины На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) было принято решение создать рабочие группы для обсуждения «формулы» по урегулированию конфликта, которую предложил украинский глава Владимир Зеленский. Об этом сообщают журналисты. «В Джидде решили создать рабочие группы для обсуждения „формулы“ Зеленского по урегулированию конфликта на Украине», — передает газета Corriere della sera . Когда конкретно состоятся встречи рабочих групп не разглашается. В издании предполагают, что это случится до конца года. «Формула мира», которую предложил Зеленский для урегулирования конфликта с Россией, имеет одну цель — добиться капитуляции РФ при помощи Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На саммит в Джидду были приглашены США, ряд государств Евросоюза, а также Бразилия, Китай и Индия, передает RT. В Кремле отмечали, что будут следить за встречей. Саудовская Аравия обещала проинформировать Россию об итогах саммита по Украине.

На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) было принято решение создать рабочие группы для обсуждения «формулы» по урегулированию конфликта, которую предложил украинский глава Владимир Зеленский. Об этом сообщают журналисты. «В Джидде решили создать рабочие группы для обсуждения „формулы“ Зеленского по урегулированию конфликта на Украине», — передает газета Corriere della sera. Когда конкретно состоятся встречи рабочих групп не разглашается. В издании предполагают, что это случится до конца года. «Формула мира», которую предложил Зеленский для урегулирования конфликта с Россией, имеет одну цель — добиться капитуляции РФ при помощи Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На саммит в Джидду были приглашены США, ряд государств Евросоюза, а также Бразилия, Китай и Индия, передает RT. В Кремле отмечали, что будут следить за встречей. Саудовская Аравия обещала проинформировать Россию об итогах саммита по Украине.