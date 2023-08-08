Курганца отправили в тюрьму за спаивание и избиение подростка

09 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Осужденного приговорили к лишению свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Далматовского муниципального округа Курганской области приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он спаивал и избивал несовершеннолетнюю знакомую. Данная информация была размещена 9 августа на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый полностью признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу», — указано в сообщении. По данным следствия, в последние два года 19-летний юноша не только спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую, но и причинял ей побои, а также совершал иные насильственные действия. На него в полицию пожаловались родственники потерпевшей. Молодого человека признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и истязании.

Жителя Далматовского муниципального округа Курганской области приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он спаивал и избивал несовершеннолетнюю знакомую. Данная информация была размещена 9 августа на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый полностью признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу», — указано в сообщении. По данным следствия, в последние два года 19-летний юноша не только спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую, но и причинял ей побои, а также совершал иные насильственные действия. На него в полицию пожаловались родственники потерпевшей. Молодого человека признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и истязании.