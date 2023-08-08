Курганца отправили в тюрьму за спаивание и избиение подростка

Жителя Далматовского муниципального округа Курганской области приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он спаивал и избивал несовершеннолетнюю знакомую. Данная информация была размещена 9 августа на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый полностью признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу», — указано в сообщении.
По данным следствия, в последние два года 19-летний юноша не только спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую, но и причинял ей побои, а также совершал иные насильственные действия. На него в полицию пожаловались родственники потерпевшей. Молодого человека признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и истязании.
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