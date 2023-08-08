08 августа 2023

Курганца отправили в тюрьму за спаивание и избиение подростка

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Осужденного приговорили к лишению свободы Фото:

Жителя Далматовского муниципального округа Курганской области приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он спаивал и избивал несовершеннолетнюю знакомую. Данная информация была размещена 9 августа на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый полностью признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу», — указано в сообщении.

По данным следствия, в последние два года 19-летний юноша не только спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую, но и причинял ей побои, а также совершал иные насильственные действия. На него в полицию пожаловались родственники потерпевшей. Молодого человека признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и истязании.

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Жителя Далматовского муниципального округа Курганской области приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он спаивал и избивал несовершеннолетнюю знакомую. Данная информация была размещена 9 августа на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый полностью признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу», — указано в сообщении. По данным следствия, в последние два года 19-летний юноша не только спаивал свою несовершеннолетнюю знакомую, но и причинял ей побои, а также совершал иные насильственные действия. На него в полицию пожаловались родственники потерпевшей. Молодого человека признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и истязании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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