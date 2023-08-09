09 августа 2023

В Госдуме оценили идею считать рабочим время, уходящее на дорогу

Депутат Госдумы Бессараб: время, затраченное на дорогу, нельзя считать рабочим
© Служба новостей «URA.RU»
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В России предложили считать рабочим время затраченное на дорогу Фото:

Время, затраченное на дорогу к месту работы, нельзя считать рабочим, поскольку гражданин в это время не исполняет никаких должностных обязанностей. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Институт исследования проблем современной политики предложил сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующее письмо было направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

«Я думаю, что время в пути нельзя считать рабочим временем. В период рабочего времени мы выполняем должностные обязанности. Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — сказала Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что если работник получит травму по дороге на работу, то в суде это могут принять, как производственную травму. «Вместе с тем судебная практика показывает, что если с работником произошел несчастный случай по пути следования к месту выполнения работы, особенно если это произошло по распоряжению работодателя. К примеру, работник переезжает с одного рабочего объекта на другой или имеет разъездной характер и в этот период времени попадает в ДТП — это будет считаться производственной травмой. Но есть нюансы для того, чтобы это доказать», — добавила депутат Госдумы.

Политик добавила, что подобная инициатива рискует породить несправедливость в оплате трудовых часов. «Одному достаточно пройти семь минут из дома к месту работы. Другому приходится ехать два часа в переполненном транспорте, меняя электрички на автобусы, электробусы. И то и другое будет считаться рабочим временем. Насколько это будет справедливо с учетом того, что это будет необходимо оплачивать? А как это оплачивать?» — заключила Светлана Бессараб.

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Время, затраченное на дорогу к месту работы, нельзя считать рабочим, поскольку гражданин в это время не исполняет никаких должностных обязанностей. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее Институт исследования проблем современной политики предложил сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Соответствующее письмо было направлено министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. «Я думаю, что время в пути нельзя считать рабочим временем. В период рабочего времени мы выполняем должностные обязанности. Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — сказала Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что если работник получит травму по дороге на работу, то в суде это могут принять, как производственную травму. «Вместе с тем судебная практика показывает, что если с работником произошел несчастный случай по пути следования к месту выполнения работы, особенно если это произошло по распоряжению работодателя. К примеру, работник переезжает с одного рабочего объекта на другой или имеет разъездной характер и в этот период времени попадает в ДТП — это будет считаться производственной травмой. Но есть нюансы для того, чтобы это доказать», — добавила депутат Госдумы. Политик добавила, что подобная инициатива рискует породить несправедливость в оплате трудовых часов. «Одному достаточно пройти семь минут из дома к месту работы. Другому приходится ехать два часа в переполненном транспорте, меняя электрички на автобусы, электробусы. И то и другое будет считаться рабочим временем. Насколько это будет справедливо с учетом того, что это будет необходимо оплачивать? А как это оплачивать?» — заключила Светлана Бессараб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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