Власти Купянского района призвали местных жителей эвакуироваться

09 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Жителей Купянска призвали эвакуироваться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителям Купянского района Харьковской области предложили эвакуироваться на безопасные территории. С таким предложением выступил глава ВГА Купянска Андрей Канашевич. «Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — написал Андрей Канашевич в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что обстрелы в регионе участились.

Жителям Купянского района Харьковской области предложили эвакуироваться на безопасные территории. С таким предложением выступил глава ВГА Купянска Андрей Канашевич. «Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — написал Андрей Канашевич в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что обстрелы в регионе участились.