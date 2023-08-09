Власти Купянского района призвали местных жителей эвакуироваться

Жителей Купянска призвали эвакуироваться
Жителям Купянского района Харьковской области предложили эвакуироваться на безопасные территории. С таким предложением выступил глава ВГА Купянска Андрей Канашевич.
«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — написал Андрей Канашевич в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что обстрелы в регионе участились.
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