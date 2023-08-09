В пермском селе на ферме загорелось сено

Пожар возник в селе Большая Соснова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Большая Соснова Пермского края загорелось сено на ферме по улице Волкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«9 августа в 21:42 поступило сообщение о пожаре на улице Волкова. Было установлено, что горит сено на окраине села», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.