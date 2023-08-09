09 августа 2023

В пермском селе на ферме загорелось сено

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Пожар возник в селе Большая Соснова Фото:

В селе Большая Соснова Пермского края загорелось сено на ферме по улице Волкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«9 августа в 21:42 поступило сообщение о пожаре на улице Волкова. Было установлено, что горит сено на окраине села», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

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В селе Большая Соснова Пермского края загорелось сено на ферме по улице Волкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «9 августа в 21:42 поступило сообщение о пожаре на улице Волкова. Было установлено, что горит сено на окраине села», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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