В Свердловской области в лесополосе обнаружили труп девушки

Полиция работает на месте происшествия
В Каменске-Уральском (Свердловская область) обнаружено тело девушки. Тело находилось в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом.
«Труп обнаружили 9 августа. По не подтвержденной информации, накануне в городе пропала 16-летняя девушка, ученица школы из Красногорского района. Очевидцы пишут, что тело обнаружено в колодце. На месте происшествия работает полиция», — сообщило сетевое издание «KU66.RU».
Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в СУ СК по Свердловской области и в пресс-службу регионального ГУВД. На момент публикации ответ получен не был.
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