09 августа 2023

В Свердловской области в лесополосе обнаружили труп девушки

В лесу Каменска-Уральского нашли тело девушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
Полиция работает на месте происшествия Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) обнаружено тело девушки. Тело находилось в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом.

«Труп обнаружили 9 августа. По не подтвержденной информации, накануне в городе пропала 16-летняя девушка, ученица школы из Красногорского района. Очевидцы пишут, что тело обнаружено в колодце. На месте происшествия работает полиция», — сообщило сетевое издание «KU66.RU».

Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в СУ СК по Свердловской области и в пресс-службу регионального ГУВД. На момент публикации ответ получен не был.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) обнаружено тело девушки. Тело находилось в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. «Труп обнаружили 9 августа. По не подтвержденной информации, накануне в городе пропала 16-летняя девушка, ученица школы из Красногорского района. Очевидцы пишут, что тело обнаружено в колодце. На месте происшествия работает полиция», — сообщило сетевое издание «KU66.RU». Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в СУ СК по Свердловской области и в пресс-службу регионального ГУВД. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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