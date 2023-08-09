Сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшему Байдену

10 августа 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Рейд произошел, когда сотрудники спецслужбы пытались вручить мужчине ордер на обыск и арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину, который высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Об этом сообщают представители власти. «Мужчина из Юты был застрелен во время рейда ФБР рано утром 9 августа. По словам двух официальных лиц, проинформированных по этому делу, рейд был связан с расследованием предполагаемых угроз в адрес президента Джо Байдена и других лиц», — передает телекомпания NBC. В 2022 году Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США. Он заявил, что не собирается сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия.

Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину, который высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Об этом сообщают представители власти. «Мужчина из Юты был застрелен во время рейда ФБР рано утром 9 августа. По словам двух официальных лиц, проинформированных по этому делу, рейд был связан с расследованием предполагаемых угроз в адрес президента Джо Байдена и других лиц», — передает телекомпания NBC. В 2022 году Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США. Он заявил, что не собирается сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия.