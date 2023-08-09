Сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшему Байдену

Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину, который высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Об этом сообщают представители власти.
«Мужчина из Юты был застрелен во время рейда ФБР рано утром 9 августа. По словам двух официальных лиц, проинформированных по этому делу, рейд был связан с расследованием предполагаемых угроз в адрес президента Джо Байдена и других лиц», —
В 2022 году Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США. Он заявил, что не собирается сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия.
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