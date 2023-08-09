09 августа 2023

Сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшему Байдену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Рейд произошел, когда сотрудники спецслужбы пытались вручить мужчине ордер на обыск и арест Фото:

Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину, который высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Об этом сообщают представители власти.

«Мужчина из Юты был застрелен во время рейда ФБР рано утром 9 августа. По словам двух официальных лиц, проинформированных по этому делу, рейд был связан с расследованием предполагаемых угроз в адрес президента Джо Байдена и других лиц», — передает телекомпания NBC.

В 2022 году Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США. Он заявил, что не собирается сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФБР в США застрелили мужчину, который высказывал угрозы в адрес политиков и общественных деятелей, в том числе президента Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Об этом сообщают представители власти. «Мужчина из Юты был застрелен во время рейда ФБР рано утром 9 августа. По словам двух официальных лиц, проинформированных по этому делу, рейд был связан с расследованием предполагаемых угроз в адрес президента Джо Байдена и других лиц», — передает телекомпания NBC. В 2022 году Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США. Он заявил, что не собирается сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...