09 августа 2023

У пермячки отбирают машину за чужие долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Пермячка не успела переоформить авто на себя Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) приобрела автомобиль с пробегом у местного жителя и позже обнаружила, что на машину наложен арест за долги бывшего владельца. Женщина обратилась в Соликамский городской суд с требованием, чтобы с авто сняли запрет на совершение регистрационных действий, сообщается в решении на сайте городского суда.

«В марте 2023 года истец обратилась в ОГИБДД МО МВД России по Соликамскому городскому округу для совершения регистрационных действий, в совершении которых истцу было отказано, в связи с наличием ограничения на регистрационные действия. Запрет наложен в рамках исполнительного производства от 14.02.2023 года в отношении должника ответчика», — говорится в решении. Женщина утверждала в суде, что приобрела авто до наложения запрета.

Истец приобрела машину в конце 2022 года, а через два месяца судебные приставы наложили ограничения на авто из-за долга бывшего владельца в размере 134 тысяч рублей. Как выяснилось в суде, за это время женщина не успела зарегистрировать авто на себя, из-за чего транспорт остался во владении продавца. В итоге суд не стал удовлетворять требования истицы, посчитав ее виноватой в том, что она вовремя не оформила имущество на себя, несмотря на наличие возможности и времени это сделать.

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Жительница Соликамска (Пермский край) приобрела автомобиль с пробегом у местного жителя и позже обнаружила, что на машину наложен арест за долги бывшего владельца. Женщина обратилась в Соликамский городской суд с требованием, чтобы с авто сняли запрет на совершение регистрационных действий, сообщается в решении на сайте городского суда. «В марте 2023 года истец обратилась в ОГИБДД МО МВД России по Соликамскому городскому округу для совершения регистрационных действий, в совершении которых истцу было отказано, в связи с наличием ограничения на регистрационные действия. Запрет наложен в рамках исполнительного производства от 14.02.2023 года в отношении должника ответчика», — говорится в решении. Женщина утверждала в суде, что приобрела авто до наложения запрета. Истец приобрела машину в конце 2022 года, а через два месяца судебные приставы наложили ограничения на авто из-за долга бывшего владельца в размере 134 тысяч рублей. Как выяснилось в суде, за это время женщина не успела зарегистрировать авто на себя, из-за чего транспорт остался во владении продавца. В итоге суд не стал удовлетворять требования истицы, посчитав ее виноватой в том, что она вовремя не оформила имущество на себя, несмотря на наличие возможности и времени это сделать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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