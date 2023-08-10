В Твери будут судить убийц шансонье Михаила Круга

Преступная группировка обвиняется в заказных убийствах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Московском районном суде Твери будет рассматриваться уголовное дело о заказных убийствах, совершенных бандой в регионе, включая убийство известного музыкального исполнителя Михаила Круга. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Суд в Твери рассмотрит дело банды, причастной к гибели Михаила Круга, о заказных убийствах», — передает сообщение суда ТАСС. Там добавили, что семь фигурантов обвиняются в участии в организованной преступной группе «Тверские волки» и совершении ряда убийств, а также в подстрекательстве к убийствам.

Следствие установило, что с 2001 года по 2002 год участники преступной группы, действуя по заказам одного из руководителей банды, совершили убийство директора магазина «Автомир» в городе Кимры Тверской области. Они также совершили заказное убийство криминального авторитета в Твери и предпринимателя в Торжке Тверской области. Еще одно убийство криминального авторитета, связанного с алкогольной продукцией, произошло в районе поселка Савватьево Калининского района, заключили в суде.

Прошло 20 лет с момента убийства известного исполнителя Михаила Круга. По официальной версии, его смерть была результатом нападения грабителей, проникших в его дом. Однако некоторые друзья и поклонники артиста не верят этой версии и продолжают считать, что его убийство было заказным. Возникают слухи о том, что Михаил вступил в конфликт с влиятельным членом преступного мира, передают « Дни.ру ».