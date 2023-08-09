Пермяк больше часа прятался от приставов в пруду

10 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Мужчина попытался скрыться в камыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края пытался скрыться в пруду от приставов. Мужчине грозил арест за уклонение от выполнения обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов своим дочерям. В результате приставы обнаружили его на берегу водоема, в который он нырнул и больше часа скрывался в камыше. «Должник принял решение переплыть водоем и затаился там. Долго просидеть в прибрежных зарослях в одних плавках у нарушителя не вышло, вскоре он вернулся и предстал перед работниками органа принудительного наказания. Последние доставили пловца в судебный участок для рассмотрения административных протоколов», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Сейчас 30-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания, отбывая наказание за игнорирование обязательных работ. Его также ждет уголовное преследование в случае невыплаты задолженности по алиментам в размере 200 тысяч рублей.

Житель Пермского края пытался скрыться в пруду от приставов. Мужчине грозил арест за уклонение от выполнения обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов своим дочерям. В результате приставы обнаружили его на берегу водоема, в который он нырнул и больше часа скрывался в камыше. «Должник принял решение переплыть водоем и затаился там. Долго просидеть в прибрежных зарослях в одних плавках у нарушителя не вышло, вскоре он вернулся и предстал перед работниками органа принудительного наказания. Последние доставили пловца в судебный участок для рассмотрения административных протоколов», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Сейчас 30-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания, отбывая наказание за игнорирование обязательных работ. Его также ждет уголовное преследование в случае невыплаты задолженности по алиментам в размере 200 тысяч рублей.