09 августа 2023

Пермяк больше часа прятался от приставов в пруду

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж "Бабьи пески". Курган , камыш, река
Мужчина попытался скрыться в камыше Фото:

Житель Пермского края пытался скрыться в пруду от приставов. Мужчине грозил арест за уклонение от выполнения обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов своим дочерям. В результате приставы обнаружили его на берегу водоема, в который он нырнул и больше часа скрывался в камыше.

«Должник принял решение переплыть водоем и затаился там. Долго просидеть в прибрежных зарослях в одних плавках у нарушителя не вышло, вскоре он вернулся и предстал перед работниками органа принудительного наказания. Последние доставили пловца в судебный участок для рассмотрения административных протоколов», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Сейчас 30-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания, отбывая наказание за игнорирование обязательных работ. Его также ждет уголовное преследование в случае невыплаты задолженности по алиментам в размере 200 тысяч рублей.

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Житель Пермского края пытался скрыться в пруду от приставов. Мужчине грозил арест за уклонение от выполнения обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов своим дочерям. В результате приставы обнаружили его на берегу водоема, в который он нырнул и больше часа скрывался в камыше. «Должник принял решение переплыть водоем и затаился там. Долго просидеть в прибрежных зарослях в одних плавках у нарушителя не вышло, вскоре он вернулся и предстал перед работниками органа принудительного наказания. Последние доставили пловца в судебный участок для рассмотрения административных протоколов», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Сейчас 30-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания, отбывая наказание за игнорирование обязательных работ. Его также ждет уголовное преследование в случае невыплаты задолженности по алиментам в размере 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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