Водитель отругал ондатр, которые выбежали на дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургутском районе водитель отругал ондатр, которые выбежали на дорогу. Мужчина требовал у животных, чтобы они покинули территорию. Об этом сообщили в окружном Природнадзоре.

«Первого августа в ходе патрулирования лесов в Сургутском районе, неподалеку от поселка Ульт-Ягун инспекторы Сургутского управления стали очевидцами следующего события. Водитель из припаркованного на обочине автомобиля ругал выбежавших на дорогу ондатр. Требовал от них немедленно покинуть проезжую часть», — сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

В Природнадзоре уточнили, что мужчина поступил правильно. «Он не просто проехал, а пожалел животных, которые могли быть раздавлены», — говорится в публикации.