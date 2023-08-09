В Сургутском районе водитель отругал ондатр, которые выбежали на дорогу. Мужчина требовал у животных, чтобы они покинули территорию. Об этом сообщили в окружном Природнадзоре.
«Первого августа в ходе патрулирования лесов в Сургутском районе, неподалеку от поселка Ульт-Ягун инспекторы Сургутского управления стали очевидцами следующего события. Водитель из припаркованного на обочине автомобиля ругал выбежавших на дорогу ондатр. Требовал от них немедленно покинуть проезжую часть», — сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».
В Природнадзоре уточнили, что мужчина поступил правильно. «Он не просто проехал, а пожалел животных, которые могли быть раздавлены», — говорится в публикации.
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