09 августа 2023

Житель ХМАО отругал двух ондатр, которые мешали водителям на дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель отругал ондатр, которые выбежали на дорогу Фото:

В Сургутском районе водитель отругал ондатр, которые выбежали на дорогу. Мужчина требовал у животных, чтобы они покинули территорию. Об этом сообщили в окружном Природнадзоре.

«Первого августа в ходе патрулирования лесов в Сургутском районе, неподалеку от поселка Ульт-Ягун инспекторы Сургутского управления стали очевидцами следующего события. Водитель из припаркованного на обочине автомобиля ругал выбежавших на дорогу ондатр. Требовал от них немедленно покинуть проезжую часть», — сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

В Природнадзоре уточнили, что мужчина поступил правильно. «Он не просто проехал, а пожалел животных, которые могли быть раздавлены», — говорится в публикации.

Мужчина требовал у животных, чтобы они покинули территорию
Мужчина требовал у животных, чтобы они покинули территорию
Фото:

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В Сургутском районе водитель отругал ондатр, которые выбежали на дорогу. Мужчина требовал у животных, чтобы они покинули территорию. Об этом сообщили в окружном Природнадзоре. «Первого августа в ходе патрулирования лесов в Сургутском районе, неподалеку от поселка Ульт-Ягун инспекторы Сургутского управления стали очевидцами следующего события. Водитель из припаркованного на обочине автомобиля ругал выбежавших на дорогу ондатр. Требовал от них немедленно покинуть проезжую часть», — сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте». В Природнадзоре уточнили, что мужчина поступил правильно. «Он не просто проехал, а пожалел животных, которые могли быть раздавлены», — говорится в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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