09 августа 2023

Свердловский СК взялся за дело о гибели 16-летней девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Силовики начали проверку по делу о гибели девушки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в лесополосе сотрудники полиции обнаружили тело 16-летней девушки. Силовики направили тело погибшей на экспертизу для выяснения причины смерти. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Проверка проводится следственным отделом по городу Каменск-Уральский областного следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении.

По словам главы пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, информация об исчезновении девушки поступила в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. «Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавил полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом обнаружили тело девушки. По словам очевидцев, труп находился в колодце.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в лесополосе сотрудники полиции обнаружили тело 16-летней девушки. Силовики направили тело погибшей на экспертизу для выяснения причины смерти. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета. «Проверка проводится следственным отделом по городу Каменск-Уральский областного следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении. По словам главы пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, информация об исчезновении девушки поступила в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. «Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом обнаружили тело девушки. По словам очевидцев, труп находился в колодце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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