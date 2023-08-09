Свердловский СК взялся за дело о гибели 16-летней девушки

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в лесополосе сотрудники полиции обнаружили тело 16-летней девушки. Силовики направили тело погибшей на экспертизу для выяснения причины смерти. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
«Проверка проводится следственным отделом по городу Каменск-Уральский областного следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении.
По словам главы пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, информация об исчезновении девушки поступила в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. «Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавил полковник Горелых.
Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом обнаружили тело девушки. По словам очевидцев, труп находился в колодце.
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