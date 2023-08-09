Рыбалка обошлась двум тюменцам в 5,6 миллиона рублей

В Тобольском районе два браконьера получили 11 лет на двоих за вылов ценной рыбы

10 августа 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Мужчины ловили осетра, стерлядь и нельму при помощи сетей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тобольском районе двое мужчин получили реальные сроки и заплатят крупные штрафы за вылов сибирского осетра, стерляди и нельмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Подсудимые действовали группой, по предварительной договоренности. В запрещенном для рыбалки месте они добыли рыбу особо ценных пород, занесенных в „Красную книгу Российской Федерации“ — пять особей сибирского осетра, а также 606 особей стерляди, шесть особей нельмы», — говорится в сообщении. Известно, что для ловли рыбы обвиняемые использовали сети. Суд приговорил каждого из них к 5,5 годам лишения свободы. Так же им придется возместить ущерб в размере 5,66 миллиона рублей.

В Тобольском районе двое мужчин получили реальные сроки и заплатят крупные штрафы за вылов сибирского осетра, стерляди и нельмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Подсудимые действовали группой, по предварительной договоренности. В запрещенном для рыбалки месте они добыли рыбу особо ценных пород, занесенных в „Красную книгу Российской Федерации“ — пять особей сибирского осетра, а также 606 особей стерляди, шесть особей нельмы», — говорится в сообщении. Известно, что для ловли рыбы обвиняемые использовали сети. Суд приговорил каждого из них к 5,5 годам лишения свободы. Так же им придется возместить ущерб в размере 5,66 миллиона рублей.