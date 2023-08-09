09 августа 2023

Рыбалка обошлась двум тюменцам в 5,6 миллиона рублей

В Тобольском районе два браконьера получили 11 лет на двоих за вылов ценной рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины ловили осетра, стерлядь и нельму при помощи сетей Фото:

В Тобольском районе двое мужчин получили реальные сроки и заплатят крупные штрафы за вылов сибирского осетра, стерляди и нельмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Подсудимые действовали группой, по предварительной договоренности. В запрещенном для рыбалки месте они добыли рыбу особо ценных пород, занесенных в „Красную книгу Российской Федерации“ — пять особей сибирского осетра, а также 606 особей стерляди, шесть особей нельмы», — говорится в сообщении.

Известно, что для ловли рыбы обвиняемые использовали сети. Суд приговорил каждого из них к 5,5 годам лишения свободы. Так же им придется возместить ущерб в размере 5,66 миллиона рублей.

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В Тобольском районе двое мужчин получили реальные сроки и заплатят крупные штрафы за вылов сибирского осетра, стерляди и нельмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Подсудимые действовали группой, по предварительной договоренности. В запрещенном для рыбалки месте они добыли рыбу особо ценных пород, занесенных в „Красную книгу Российской Федерации“ — пять особей сибирского осетра, а также 606 особей стерляди, шесть особей нельмы», — говорится в сообщении. Известно, что для ловли рыбы обвиняемые использовали сети. Суд приговорил каждого из них к 5,5 годам лишения свободы. Так же им придется возместить ущерб в размере 5,66 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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