Shot: дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать комбинат по переработке зерна в Курской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, stock, бла,  дрон
Беспилотник ВСУ рухнул на территории мелькомбината, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области произошла попытка атаки комбината по переработке зерна со стороны дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавшие отсутствуют.

«Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел вечером 9 августа, когда боевой беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината в поселке Теткино Глушковского района. Удалось избежать пострадавших и разрушений, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Курской области произошла попытка атаки комбината по переработке зерна со стороны дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавшие отсутствуют. «Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел вечером 9 августа, когда боевой беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината в поселке Теткино Глушковского района. Удалось избежать пострадавших и разрушений, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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