Shot: дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать комбинат по переработке зерна в Курской области

10 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ рухнул на территории мелькомбината, пишет Shot Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области произошла попытка атаки комбината по переработке зерна со стороны дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавшие отсутствуют. «Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел вечером 9 августа, когда боевой беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината в поселке Теткино Глушковского района. Удалось избежать пострадавших и разрушений, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Курской области произошла попытка атаки комбината по переработке зерна со стороны дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавшие отсутствуют. «Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел вечером 9 августа, когда боевой беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината в поселке Теткино Глушковского района. Удалось избежать пострадавших и разрушений, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.