Shot: дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать комбинат по переработке зерна в Курской области

Беспилотник ВСУ рухнул на территории мелькомбината, пишет Shot
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области произошла попытка атаки комбината по переработке зерна со стороны дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавшие отсутствуют.
«Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел вечером 9 августа, когда боевой беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината в поселке Теткино Глушковского района. Удалось избежать пострадавших и разрушений, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.