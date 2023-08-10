Какие льготы есть у бойцов СВО и их семей

Депутат Занко призвала создать раздел на Госуслугах для участников СВО

10 августа 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

На Госуслугах следует указать, что требуется для получения льгот семьям участников СВО, считает Ольга Занко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Минцифры с запросом создать раздел на Госуслугах для участников специальной военной операции (СВО), чтобы видеть, какие льготы им полагаются и как их можно получить. URA.RU рассказывает, какие льготы и права имеет боец и его семья. «Этот раздел поможет объединить информацию о льготах, положенных каждому участнику СВО и членам их семей», — сказано в запросе Занко, передает «Парламентская газета». По ее мнению, на портале следует указать, что требуется для получения льгот, а также дать военнослужащим возможность подавать заявки электронно и получать консультации с представителями органов власти. Какие льготы положены участникам СВО и их семьям Денежные выплаты каждому участнику в размере от 195 тысяч рублей в месяц;

Срок участия в СВО засчитывается в пенсионный стаж в двойном размере;

Кредитные каникулы;

Бессрочные льготы: бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, путевки в санаторий, госстрахование здоровья и жизни, скидка 50% при оплате ОСАГО;

Для ветеранов боевых действий: ежемесячная денежная выплата, возможность платить половину суммы коммунальных услуг, освобождение от налога на имущество (при условии, что его не используют для бизнеса), единовременная выплата на строительство или покупку жилья, льготы по земельному и транспортному налогу;

Поступление на бюджетное отделение вузов по отдельной квоте для участников спецоперации и их детей;

Зачисление детей военнослужащих в детские сады и школы в первую очередь;

Назначение семьям пособий в упрощенном порядке;

Выплаты родным при пропаже или гибели военного (единовременные, ежемесячная денежная компенсация, дополнительная пенсия по потере кормильца).

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Минцифры с запросом создать раздел на Госуслугах для участников специальной военной операции (СВО), чтобы видеть, какие льготы им полагаются и как их можно получить. URA.RU рассказывает, какие льготы и права имеет боец и его семья. «Этот раздел поможет объединить информацию о льготах, положенных каждому участнику СВО и членам их семей», — сказано в запросе Занко, передает «Парламентская газета». По ее мнению, на портале следует указать, что требуется для получения льгот, а также дать военнослужащим возможность подавать заявки электронно и получать консультации с представителями органов власти.