После возмущения Мизулиной группа «Сансара» отменила концерт в Ельцин Центре

10 августа 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Группа «Сансара» обещала сообщить причину отмены концерта чуть позже Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU После того как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась предстоящему выступлению группы «Сансара», которые были замечены в критике СВО, концерт в Ельцин Центре отменили. Мероприятие должно было пройти 10 августа. Об этом в социальных сетях группы сообщил солист Александр Гагарин. «Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге», — заявил Гагарин в группе во «ВКонтакте». О причинах отмены выступления солист «Сансары» обещал рассказать позже, но подчеркнул, что официального запрета на проведение концерта не было. «Сегодня в течение дня, всем, кто купил билеты, билетный оператор отправит письмо и расскажет, как оформить возврат средств», — написал музыкант. Ранее Мизулина заявила, что Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов. Одним из таковых она посчитала концерт группы «Сансара», который должен был пройти в Ельцин Центре 10 августа. Мизулина также выразила мнение, что необходимо придумать на государственном уровне четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики СВО с их стороны или нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась предстоящему выступлению группы «Сансара», которые были замечены в критике СВО, концерт в Ельцин Центре отменили. Мероприятие должно было пройти 10 августа. Об этом в социальных сетях группы сообщил солист Александр Гагарин. «Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге», — заявил Гагарин в группе во «ВКонтакте». О причинах отмены выступления солист «Сансары» обещал рассказать позже, но подчеркнул, что официального запрета на проведение концерта не было. «Сегодня в течение дня, всем, кто купил билеты, билетный оператор отправит письмо и расскажет, как оформить возврат средств», — написал музыкант. Ранее Мизулина заявила, что Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов. Одним из таковых она посчитала концерт группы «Сансара», который должен был пройти в Ельцин Центре 10 августа. Мизулина также выразила мнение, что необходимо придумать на государственном уровне четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики СВО с их стороны или нет.