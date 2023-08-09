09 августа 2023

После возмущения Мизулиной группа «Сансара» отменила концерт в Ельцин Центре

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Презентация сингла группы Сансара "Мы станем лучше" в "Доме печати". Екатеринбург, группа сансара, гагарин александр
Группа «Сансара» обещала сообщить причину отмены концерта чуть позже Фото:

После того как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась предстоящему выступлению группы «Сансара», которые были замечены в критике СВО, концерт в Ельцин Центре отменили. Мероприятие должно было пройти 10 августа. Об этом в социальных сетях группы сообщил солист Александр Гагарин.

«Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге», — заявил Гагарин в группе во «ВКонтакте».

О причинах отмены выступления солист «Сансары» обещал рассказать позже, но подчеркнул, что официального запрета на проведение концерта не было. «Сегодня в течение дня, всем, кто купил билеты, билетный оператор отправит письмо и расскажет, как оформить возврат средств», — написал музыкант.

Ранее Мизулина заявила, что Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов. Одним из таковых она посчитала концерт группы «Сансара», который должен был пройти в Ельцин Центре 10 августа. Мизулина также выразила мнение, что необходимо придумать на государственном уровне четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики СВО с их стороны или нет.

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После того как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась предстоящему выступлению группы «Сансара», которые были замечены в критике СВО, концерт в Ельцин Центре отменили. Мероприятие должно было пройти 10 августа. Об этом в социальных сетях группы сообщил солист Александр Гагарин. «Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится. Я нисколько не сомневаюсь, что у меня были, есть и остаются основания для концерта в родном Екатеринбурге», — заявил Гагарин в группе во «ВКонтакте». О причинах отмены выступления солист «Сансары» обещал рассказать позже, но подчеркнул, что официального запрета на проведение концерта не было. «Сегодня в течение дня, всем, кто купил билеты, билетный оператор отправит письмо и расскажет, как оформить возврат средств», — написал музыкант. Ранее Мизулина заявила, что Ельцин Центр устраивает провокации в виде концертов. Одним из таковых она посчитала концерт группы «Сансара», который должен был пройти в Ельцин Центре 10 августа. Мизулина также выразила мнение, что необходимо придумать на государственном уровне четкие правила, могут ли артисты выступать в России после критики СВО с их стороны или нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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