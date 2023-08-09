Ремонт сетей водоснабжения на улице Коли Мяготина близится к завершению

10 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

От улицы Пролетарской до улицы Красина все работы уже проведены Фото: пресс-служба «Водного союза» Завершается модернизация канализационного коллектора и водопроводных сетей на улице Коли Мяготина. На участке от улицы Пролетарской до улицы Красина все работы уже проведены. Как отметили в пресс-службе компании «Водный Союз», участок подготовлен к нанесению дорожного покрытия. «Подрядчик ограничен во времени, поэтому стремится оперативно выполнить весь объем работ и уступить место организациям, занимающимся благоустройством в рамках федерального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Во время проведения работ системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме. Жителей заранее предупреждают об ограничении водоснабжения при подключении новых коммуникаций. Все сети будут переложены в установленные сроки», — рассказал URA.RU главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов. На участке от улицы Красина до улицы 1 мая смонтирована новая ветка коллектора, на отрезке от улицы Тобольной до улицы Зорге идет монтаж 600 метров водопровода. От улицы 1 Мая до улицы Сухэ-Батора ведется реконструкция канализационного коллектора, для чего до 10 сентября ограничено движение транспорта от жилого дома № 57 до дома № 75. Все работы по перекладке 3,5 километров сетей на улице Коли Мяготина будут завершены до конца строительного сезона текущего года. Ранее Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил «Водному Союзу» льготный кредит под 3% годовых на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации по улице Коли Мяготина. Трехсторонний договор займа между фондом, правительством Зауралья и «Водным Союзом» был подписан при непосредственном участии губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завершается модернизация канализационного коллектора и водопроводных сетей на улице Коли Мяготина. На участке от улицы Пролетарской до улицы Красина все работы уже проведены. Как отметили в пресс-службе компании «Водный Союз», участок подготовлен к нанесению дорожного покрытия. «Подрядчик ограничен во времени, поэтому стремится оперативно выполнить весь объем работ и уступить место организациям, занимающимся благоустройством в рамках федерального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Во время проведения работ системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме. Жителей заранее предупреждают об ограничении водоснабжения при подключении новых коммуникаций. Все сети будут переложены в установленные сроки», — рассказал URA.RU главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов. На участке от улицы Красина до улицы 1 мая смонтирована новая ветка коллектора, на отрезке от улицы Тобольной до улицы Зорге идет монтаж 600 метров водопровода. От улицы 1 Мая до улицы Сухэ-Батора ведется реконструкция канализационного коллектора, для чего до 10 сентября ограничено движение транспорта от жилого дома № 57 до дома № 75. Все работы по перекладке 3,5 километров сетей на улице Коли Мяготина будут завершены до конца строительного сезона текущего года. Ранее Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил «Водному Союзу» льготный кредит под 3% годовых на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации по улице Коли Мяготина. Трехсторонний договор займа между фондом, правительством Зауралья и «Водным Союзом» был подписан при непосредственном участии губернатора Курганской области Вадима Шумкова.