Украина лишилась более 20 дронов за ночь, пытаясь атаковать российские регионы

Минобороны: за ночь сбито более 20 украинских дронов
Сбит 21 украинский беспилотник над территориями четырех областей
Сбит 21 украинский беспилотник над территориями четырех областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над несколькими российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее «Царьград» рассказал о новых мерах защиты от дронов. Сельхозяйственные объекты, как критически важные, будут оснащены средствами борьбы с БПЛА. 30 августа Минобороны отчиталась о 233 сбитых беспилотников и четырех «Нептунов». С начала СВО в общей сумме было уничтожено более 80000 украинских беспилотников.

