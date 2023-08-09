09 августа 2023

В ХМАО осудят мужчину, который устроил уличную поножовщину в Первомай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Мужчину обвиняют в уличной поножовщине Фото:

В Когалыме отправиться под суд 37-летний мужчина, которого обвиняют в поножовщине на улице. Следователи считают, что во время пьяной ссоры 1 мая он порезал кухонным ножом одного горожанина. Об этом сообщили в Следственном комитете ХМАО.

«По версии следствия, 01 мая 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, находясь на улице около здания по проспекту Нефтяников в городе Когалыме, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшим, вооружившись имевшимся при себе ножом хозяйственно-бытового назначения, нанес потерпевшему не менее двух ударов данным ножом», — говорится на сайт ведомства. Пострадавший погиб.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали уголовное дело в суд.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме отправиться под суд 37-летний мужчина, которого обвиняют в поножовщине на улице. Следователи считают, что во время пьяной ссоры 1 мая он порезал кухонным ножом одного горожанина. Об этом сообщили в Следственном комитете ХМАО. «По версии следствия, 01 мая 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, находясь на улице около здания по проспекту Нефтяников в городе Когалыме, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшим, вооружившись имевшимся при себе ножом хозяйственно-бытового назначения, нанес потерпевшему не менее двух ударов данным ножом», — говорится на сайт ведомства. Пострадавший погиб. Свою вину мужчина признал лишь частично. Следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали уголовное дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...