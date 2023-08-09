В ХМАО осудят мужчину, который устроил уличную поножовщину в Первомай

В Когалыме отправиться под суд 37-летний мужчина, которого обвиняют в поножовщине на улице. Следователи считают, что во время пьяной ссоры 1 мая он порезал кухонным ножом одного горожанина. Об этом сообщили в Следственном комитете ХМАО.
«По версии следствия, 01 мая 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, находясь на улице около здания по проспекту Нефтяников в городе Когалыме, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшим, вооружившись имевшимся при себе ножом хозяйственно-бытового назначения, нанес потерпевшему не менее двух ударов данным ножом», — говорится на сайт ведомства. Пострадавший погиб.
Свою вину мужчина признал лишь частично. Следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали уголовное дело в суд.
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