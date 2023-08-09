Напротив мэрии Екатеринбурга установят мини-копию АЭС и научат мыть «золото»

На фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера»), который пройдет на площади 1905 года в свердловской столице, установят копию атомной электростанции и создадут площадку, где покажут, как отмывать «золото». Об этом заявили организаторы фестиваля на пресс-конференции в ТАСС.
«В центре Екатеринбурга прямо напротив администрации появится мини-Белоярская АЭС. Мы приготовили интерактив для каждого зрителя — вы сможете примерить на себя одежду атомщика, сфотографироваться на крыше реактора, что в обычной жизни невозможно. Дети смогут поучаствовать в замыкании ядерного топлива в цикле и получить сувенир», — рассказал руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин. А 12 августа с 15:00 можно будет заглянуть внутрь атомной электростанции с помощью виртуального тура.
Также на фестивале появится речка с «золотом». «Это детская площадка, где мы каждый вечер будем досыпать „золото“, чтобы дети могли его мыть. Пусть с детства у наших детей будет такой навык, и в будущем все сложится с финансовой частью», — улыбаясь, сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина.
Дополнительно в день открытия «Екатеринбург-300» горожане смогут посетить фестиваль авторской песни «Август». А 15 августа в 20:00 состоится концерт Квартета Игоря Михайловича Бутмана.
«Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа. После площадку демонтируют к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.
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