09 августа 2023

Напротив мэрии Екатеринбурга установят мини-копию АЭС и научат мыть «золото»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сада Атмосфера на площади 1905 года. Екатеринбург, сад атмосфера, атмофест
«Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа Фото:

На фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера»), который пройдет на площади 1905 года в свердловской столице, установят копию атомной электростанции и создадут площадку, где покажут, как отмывать «золото». Об этом заявили организаторы фестиваля на пресс-конференции в ТАСС.

«В центре Екатеринбурга прямо напротив администрации появится мини-Белоярская АЭС. Мы приготовили интерактив для каждого зрителя — вы сможете примерить на себя одежду атомщика, сфотографироваться на крыше реактора, что в обычной жизни невозможно. Дети смогут поучаствовать в замыкании ядерного топлива в цикле и получить сувенир», — рассказал руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин. А 12 августа с 15:00 можно будет заглянуть внутрь атомной электростанции с помощью виртуального тура.

Также на фестивале появится речка с «золотом». «Это детская площадка, где мы каждый вечер будем досыпать „золото“, чтобы дети могли его мыть. Пусть с детства у наших детей будет такой навык, и в будущем все сложится с финансовой частью», — улыбаясь, сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина.

Дополнительно в день открытия «Екатеринбург-300» горожане смогут посетить фестиваль авторской песни «Август». А 15 августа в 20:00 состоится концерт Квартета Игоря Михайловича Бутмана.

«Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа. После площадку демонтируют к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.

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На фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера»), который пройдет на площади 1905 года в свердловской столице, установят копию атомной электростанции и создадут площадку, где покажут, как отмывать «золото». Об этом заявили организаторы фестиваля на пресс-конференции в ТАСС. «В центре Екатеринбурга прямо напротив администрации появится мини-Белоярская АЭС. Мы приготовили интерактив для каждого зрителя — вы сможете примерить на себя одежду атомщика, сфотографироваться на крыше реактора, что в обычной жизни невозможно. Дети смогут поучаствовать в замыкании ядерного топлива в цикле и получить сувенир», — рассказал руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин. А 12 августа с 15:00 можно будет заглянуть внутрь атомной электростанции с помощью виртуального тура. Также на фестивале появится речка с «золотом». «Это детская площадка, где мы каждый вечер будем досыпать „золото“, чтобы дети могли его мыть. Пусть с детства у наших детей будет такой навык, и в будущем все сложится с финансовой частью», — улыбаясь, сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина. Дополнительно в день открытия «Екатеринбург-300» горожане смогут посетить фестиваль авторской песни «Август». А 15 августа в 20:00 состоится концерт Квартета Игоря Михайловича Бутмана. «Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа. После площадку демонтируют к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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