Напротив мэрии Екатеринбурга установят мини-копию АЭС и научат мыть «золото»

10 августа 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

«Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU На фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера»), который пройдет на площади 1905 года в свердловской столице, установят копию атомной электростанции и создадут площадку, где покажут, как отмывать «золото». Об этом заявили организаторы фестиваля на пресс-конференции в ТАСС. «В центре Екатеринбурга прямо напротив администрации появится мини-Белоярская АЭС. Мы приготовили интерактив для каждого зрителя — вы сможете примерить на себя одежду атомщика, сфотографироваться на крыше реактора, что в обычной жизни невозможно. Дети смогут поучаствовать в замыкании ядерного топлива в цикле и получить сувенир», — рассказал руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин. А 12 августа с 15:00 можно будет заглянуть внутрь атомной электростанции с помощью виртуального тура. Также на фестивале появится речка с «золотом». «Это детская площадка, где мы каждый вечер будем досыпать „золото“, чтобы дети могли его мыть. Пусть с детства у наших детей будет такой навык, и в будущем все сложится с финансовой частью», — улыбаясь, сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина. Дополнительно в день открытия «Екатеринбург-300» горожане смогут посетить фестиваль авторской песни «Август». А 15 августа в 20:00 состоится концерт Квартета Игоря Михайловича Бутмана. «Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа. После площадку демонтируют к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» (ранее — «Атмосфера»), который пройдет на площади 1905 года в свердловской столице, установят копию атомной электростанции и создадут площадку, где покажут, как отмывать «золото». Об этом заявили организаторы фестиваля на пресс-конференции в ТАСС. «В центре Екатеринбурга прямо напротив администрации появится мини-Белоярская АЭС. Мы приготовили интерактив для каждого зрителя — вы сможете примерить на себя одежду атомщика, сфотографироваться на крыше реактора, что в обычной жизни невозможно. Дети смогут поучаствовать в замыкании ядерного топлива в цикле и получить сувенир», — рассказал руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин. А 12 августа с 15:00 можно будет заглянуть внутрь атомной электростанции с помощью виртуального тура. Также на фестивале появится речка с «золотом». «Это детская площадка, где мы каждый вечер будем досыпать „золото“, чтобы дети могли его мыть. Пусть с детства у наших детей будет такой навык, и в будущем все сложится с финансовой частью», — улыбаясь, сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина. Дополнительно в день открытия «Екатеринбург-300» горожане смогут посетить фестиваль авторской песни «Август». А 15 августа в 20:00 состоится концерт Квартета Игоря Михайловича Бутмана. «Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа. После площадку демонтируют к 1 сентября, в этот же день и возобновит работу парковка на площади 1905 года.