Депутат Госдумы Ильтяков отреагировал на скандал внутри «Движения первых»

Александр Ильтяков заявил, что впредь нужно быть внимательнее к выбору кандидатов

10 августа 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Ильтяков прокомментировал скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный курганский борец с ЛГБТ-пропагандой и депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков отреагировал на скандал с домогательствами, в который была втянута региональная общественная организация «Движение первых». Политик порекомендовал властям тщательнее выбирать тех, кто занимается патриотическим воспитанием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Ильтяков. «Мы приняли множество законов по защите семьи, детей. Теперь важно следовать букве закона. Предыдущие годы вседозволенности, распущенности, порой откровенной пропаганде с экранов ТВ, принесли свои плоды распутства в наше общество. К сожалению сразу нельзя физически устранить „духовные поражения“. Но главное мы на правильном пути. А в подобных случаях нам впредь нужно быть внимательнее к выбору кандидатов на ответственные должности», — рассказал URA.RU Ильтяков. Государственное движение, которое занимается патриотическим воспитанием молодежи, было втянуто в скандал из-за домогательства со стороны местного бизнесмена. В приемную президента в Курганскую область поступила жалоба от бывшего травести-артиста Алексея Бащенко, приехавшего в регион из Челябинска. Мужчина заявил, что один из местных предпринимателей его преследует и домогается. Сообщается, что Бащенко также помогал в проведении мероприятий «Движения первых». Ранее URA.RU писало, что руководитель курганского отделения государственного движения Сергей Лоськов рискует уйти в отставку после появления информации о скандале. Заместитель главы региона Наталья Кирилова направила письмо главе «Движения первых». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный курганский борец с ЛГБТ-пропагандой и депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков отреагировал на скандал с домогательствами, в который была втянута региональная общественная организация «Движение первых». Политик порекомендовал властям тщательнее выбирать тех, кто занимается патриотическим воспитанием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Ильтяков. «Мы приняли множество законов по защите семьи, детей. Теперь важно следовать букве закона. Предыдущие годы вседозволенности, распущенности, порой откровенной пропаганде с экранов ТВ, принесли свои плоды распутства в наше общество. К сожалению сразу нельзя физически устранить „духовные поражения“. Но главное мы на правильном пути. А в подобных случаях нам впредь нужно быть внимательнее к выбору кандидатов на ответственные должности», — рассказал URA.RU Ильтяков. Государственное движение, которое занимается патриотическим воспитанием молодежи, было втянуто в скандал из-за домогательства со стороны местного бизнесмена. В приемную президента в Курганскую область поступила жалоба от бывшего травести-артиста Алексея Бащенко, приехавшего в регион из Челябинска. Мужчина заявил, что один из местных предпринимателей его преследует и домогается. Сообщается, что Бащенко также помогал в проведении мероприятий «Движения первых». Ранее URA.RU писало, что руководитель курганского отделения государственного движения Сергей Лоськов рискует уйти в отставку после появления информации о скандале. Заместитель главы региона Наталья Кирилова направила письмо главе «Движения первых».