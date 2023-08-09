Главе курганского «Движения первых» после скандала грозит отставка

09 августа 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

«Движение первых» в регионе возглавляет Сергей Лоськов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова отправила руководителю Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорию Гурову письмо, связанное с вопросом отставки главы реготделения Сергея Лоськова. Данная информация размещена в telegram-канале областного департамента образования. «За подписью заместителя губернатора по социальной политике Натальи Кириловой направлено официальное письмо на имя председателя правления Российского движения детей и молодежи „Движение первых“ Григория Гурова», — указано в сообщении. Власти отметили, что у департамента и местного правительства нет полномочий по смене руководителя отделения. Письмо было отправлено из-за «вновь вскрывшихся фактов, порочащих моральный облик представителей движения, нареканиями к эффективности работы регионального отделения». Представители власти отметили, что руководителя регионального отделения назначают по решению Координационного совета движения. По данным источников URA.RU, скандал из-за которого был поднят вопрос об отставке, связан с бывшим травести-артистом Алексеем Бащенко, который приехал в регион работать с участниками движения, среди которых есть дети и подростки. Источники отмечали, что Бащенко в регион пригласил Лоськов. «Движение первых» было создано при поддержке президента России Владимира Путина, который в конце 2022 года призвал губернаторов поддержать эту инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова отправила руководителю Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорию Гурову письмо, связанное с вопросом отставки главы реготделения Сергея Лоськова. Данная информация размещена в telegram-канале областного департамента образования. «За подписью заместителя губернатора по социальной политике Натальи Кириловой направлено официальное письмо на имя председателя правления Российского движения детей и молодежи „Движение первых“ Григория Гурова», — указано в сообщении. Власти отметили, что у департамента и местного правительства нет полномочий по смене руководителя отделения. Письмо было отправлено из-за «вновь вскрывшихся фактов, порочащих моральный облик представителей движения, нареканиями к эффективности работы регионального отделения». Представители власти отметили, что руководителя регионального отделения назначают по решению Координационного совета движения. По данным источников URA.RU, скандал из-за которого был поднят вопрос об отставке, связан с бывшим травести-артистом Алексеем Бащенко, который приехал в регион работать с участниками движения, среди которых есть дети и подростки. Источники отмечали, что Бащенко в регион пригласил Лоськов. «Движение первых» было создано при поддержке президента России Владимира Путина, который в конце 2022 года призвал губернаторов поддержать эту инициативу.