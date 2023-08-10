В результате взрыва, произошедшего на складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора фирмы. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ).
«Следователями проведены обыски в фирме „Пиро-Росс“. В ходе мероприятий задержан техдиректор организации в качестве подозреваемого», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что были изъяты необходимые для расследования документы, а также должностные инструкции сотрудников. Следователи также провели допрос руководящего состава организации.
В данный момент работники МЧС России активно работают на месте происшествия в Сергиевом Посаде. Спасатели провели аварийно-спасательные работы, а также вывезли 170 кубических метров разрушенных конструкций. Психологи оказали помощь пострадавшим и их родственникам, сообщили в ведомстве.
9 августа на предприятии «Пиро-Росс» произошел взрыв. В результате инцидента 12 человек пропали без вести, передает Pravda.Ru. Одна женщина погибла.
В результате взрыва, произошедшего на складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора фирмы. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ). «Следователями проведены обыски в фирме „Пиро-Росс“. В ходе мероприятий задержан техдиректор организации в качестве подозреваемого», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что были изъяты необходимые для расследования документы, а также должностные инструкции сотрудников. Следователи также провели допрос руководящего состава организации. В данный момент работники МЧС России активно работают на месте происшествия в Сергиевом Посаде. Спасатели провели аварийно-спасательные работы, а также вывезли 170 кубических метров разрушенных конструкций. Психологи оказали помощь пострадавшим и их родственникам, сообщили в ведомстве. 9 августа на предприятии «Пиро-Росс» произошел взрыв. В результате инцидента 12 человек пропали без вести, передает Pravda.Ru. Одна женщина погибла.