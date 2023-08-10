Задержан техдиректор компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Видео

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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
СК РФ изъял необходимые документы в ходе обысков Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В результате взрыва, произошедшего на складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора фирмы. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ).

«Следователями проведены обыски в фирме „Пиро-Росс“. В ходе мероприятий задержан техдиректор организации в качестве подозреваемого», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что были изъяты необходимые для расследования документы, а также должностные инструкции сотрудников. Следователи также провели допрос руководящего состава организации.

В данный момент работники МЧС России активно работают на месте происшествия в Сергиевом Посаде. Спасатели провели аварийно-спасательные работы, а также вывезли 170 кубических метров разрушенных конструкций. Психологи оказали помощь пострадавшим и их родственникам, сообщили в ведомстве.

9 августа на предприятии «Пиро-Росс» произошел взрыв. В результате инцидента 12 человек пропали без вести, передает Pravda.Ru. Одна женщина погибла.

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В результате взрыва, произошедшего на складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора фирмы. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ). «Следователями проведены обыски в фирме „Пиро-Росс“. В ходе мероприятий задержан техдиректор организации в качестве подозреваемого», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что были изъяты необходимые для расследования документы, а также должностные инструкции сотрудников. Следователи также провели допрос руководящего состава организации. В данный момент работники МЧС России активно работают на месте происшествия в Сергиевом Посаде. Спасатели провели аварийно-спасательные работы, а также вывезли 170 кубических метров разрушенных конструкций. Психологи оказали помощь пострадавшим и их родственникам, сообщили в ведомстве. 9 августа на предприятии «Пиро-Росс» произошел взрыв. В результате инцидента 12 человек пропали без вести, передает Pravda.Ru. Одна женщина погибла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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