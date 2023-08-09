«Дочка» «Лукойла» выплатила властям ХМАО 24 млн рублей за аварии на трубопроводе

10 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

За два года «Лукойл — Западная Сибирь» получила 43 претензии от Природнадзора ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Лукойл-Западная Сибирь» (филиал «Лукойла» в ХМАО) выплатила штрафы в размере 24 млн рублей по искам от Природнадзора за вред, нанесенный природе из-за аварий на трубопроводах. Об этом Депнедр ХМАО сообщил в официальном письме депутату Леонарду Насибуллину. «За 2022—2023 год в адрес компании „Лукойл — Западная Сибирь“ направлено 43 претензии о возмещении вреда, причиненного лесному фонду в результате отказов на трубопроводах. 36 из них оплачено на сумму 23 976 574 рубля», — сообщается в документе. Денежные средства от уплаты штрафов поступили в бюджеты муниципалитетов, где были выявлены нарушения. Всего два года Природнадзор вынес предприятию 87 предостережений, были возбуждены 74 административных дела за нарушение лесного законодательства и правил санитарной безопасности в лесах. Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у Природнадзора ХМАО появились вопросы к «дочке» «Лукойла» в ХМАО из-за нефтяных отходов. Нарушения природоохранного законодательства обнаружили на Северо-Даниловском месторождении.

Компания «Лукойл-Западная Сибирь» (филиал «Лукойла» в ХМАО) выплатила штрафы в размере 24 млн рублей по искам от Природнадзора за вред, нанесенный природе из-за аварий на трубопроводах. Об этом Депнедр ХМАО сообщил в официальном письме депутату Леонарду Насибуллину. «За 2022—2023 год в адрес компании „Лукойл — Западная Сибирь“ направлено 43 претензии о возмещении вреда, причиненного лесному фонду в результате отказов на трубопроводах. 36 из них оплачено на сумму 23 976 574 рубля», — сообщается в документе. Денежные средства от уплаты штрафов поступили в бюджеты муниципалитетов, где были выявлены нарушения. Всего два года Природнадзор вынес предприятию 87 предостережений, были возбуждены 74 административных дела за нарушение лесного законодательства и правил санитарной безопасности в лесах. Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у Природнадзора ХМАО появились вопросы к «дочке» «Лукойла» в ХМАО из-за нефтяных отходов. Нарушения природоохранного законодательства обнаружили на Северо-Даниловском месторождении.