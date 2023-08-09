Челябинцев приглашают на фестиваль «Неискусственно» с инсталляциями и перформансами

10 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Мероприятие пройдет 26 августа в Арт-сквере на набережной реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 26 августа пройдет арт-фестиваль «Неискусственно». Мероприятие с инсталляциями, перфомансами, лекциями, мастер-классами и симфоническим оркестром состоится в Арт-сквере на набережной реки Миасс, сообщили в пресс-службе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. «В Арт-сквере на набережной реки Миасс 26 августа с 12:00 во второй раз пройдет фестиваль современного изобразительного искусства „Неискусственно“. Гостей ожидают зрелищные инсталляции, перфомансы, увлекательные лекции и мастер-классы для всех возрастов. Мероприятие завершит выступление Государственного симфонического оркестра области в 23:00», — уточнили в пресс-службе. Бесплатный фестиваль организован дирекцией совместно с минкультуры региона. Дебют мероприятия состоялся в 2022 году, тогда он собрал более пяти тысяч гостей.

В Челябинске 26 августа пройдет арт-фестиваль «Неискусственно». Мероприятие с инсталляциями, перфомансами, лекциями, мастер-классами и симфоническим оркестром состоится в Арт-сквере на набережной реки Миасс, сообщили в пресс-службе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. «В Арт-сквере на набережной реки Миасс 26 августа с 12:00 во второй раз пройдет фестиваль современного изобразительного искусства „Неискусственно“. Гостей ожидают зрелищные инсталляции, перфомансы, увлекательные лекции и мастер-классы для всех возрастов. Мероприятие завершит выступление Государственного симфонического оркестра области в 23:00», — уточнили в пресс-службе. Бесплатный фестиваль организован дирекцией совместно с минкультуры региона. Дебют мероприятия состоялся в 2022 году, тогда он собрал более пяти тысяч гостей.