Челябинцев приглашают на фестиваль «Неискусственно» с инсталляциями и перформансами

В Челябинске 26 августа пройдет арт-фестиваль «Неискусственно». Мероприятие с инсталляциями, перфомансами, лекциями, мастер-классами и симфоническим оркестром состоится в Арт-сквере на набережной реки Миасс, сообщили в пресс-службе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
«В Арт-сквере на набережной реки Миасс 26 августа с 12:00 во второй раз пройдет фестиваль современного изобразительного искусства „Неискусственно“. Гостей ожидают зрелищные инсталляции, перфомансы, увлекательные лекции и мастер-классы для всех возрастов. Мероприятие завершит выступление Государственного симфонического оркестра области в 23:00», — уточнили в пресс-службе.
Бесплатный фестиваль организован дирекцией совместно с минкультуры региона. Дебют мероприятия состоялся в 2022 году, тогда он собрал более пяти тысяч гостей.
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