09 августа 2023

Челябинцев приглашают на фестиваль «Неискусственно» с инсталляциями и перформансами

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой набережной. Челябинск, детский городок, набережная реки миасс, малые формы, артсквер
Мероприятие пройдет 26 августа в Арт-сквере на набережной реки Миасс Фото:

В Челябинске 26 августа пройдет арт-фестиваль «Неискусственно». Мероприятие с инсталляциями, перфомансами, лекциями, мастер-классами и симфоническим оркестром состоится в Арт-сквере на набережной реки Миасс, сообщили в пресс-службе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

«В Арт-сквере на набережной реки Миасс 26 августа с 12:00 во второй раз пройдет фестиваль современного изобразительного искусства „Неискусственно“. Гостей ожидают зрелищные инсталляции, перфомансы, увлекательные лекции и мастер-классы для всех возрастов. Мероприятие завершит выступление Государственного симфонического оркестра области в 23:00», — уточнили в пресс-службе.

Бесплатный фестиваль организован дирекцией совместно с минкультуры региона. Дебют мероприятия состоялся в 2022 году, тогда он собрал более пяти тысяч гостей.

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В Челябинске 26 августа пройдет арт-фестиваль «Неискусственно». Мероприятие с инсталляциями, перфомансами, лекциями, мастер-классами и симфоническим оркестром состоится в Арт-сквере на набережной реки Миасс, сообщили в пресс-службе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. «В Арт-сквере на набережной реки Миасс 26 августа с 12:00 во второй раз пройдет фестиваль современного изобразительного искусства „Неискусственно“. Гостей ожидают зрелищные инсталляции, перфомансы, увлекательные лекции и мастер-классы для всех возрастов. Мероприятие завершит выступление Государственного симфонического оркестра области в 23:00», — уточнили в пресс-службе. Бесплатный фестиваль организован дирекцией совместно с минкультуры региона. Дебют мероприятия состоялся в 2022 году, тогда он собрал более пяти тысяч гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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