Умер космонавт Александр Викторенко

Александр Викторенко принимал участие в разработке «космического мотоцикла»
На 77-м году жизни скончался советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом рассказали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
«Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — передает сообщение ЦПК РИА Новости. Он был известен своим участием в испытаниях «космического мотоцикла» — средства передвижения в открытом космосе для космонавтов. Викторенко прошел службу в ВВС, принимал участие в нескольких космических полетах и провел около 20 часов в открытом космосе.
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