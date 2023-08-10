Умер космонавт Александр Викторенко

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Александр Викторенко принимал участие в разработке «космического мотоцикла» Фото:

На 77-м году жизни скончался советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом рассказали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

«Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — передает сообщение ЦПК РИА Новости. Он был известен своим участием в испытаниях «космического мотоцикла» — средства передвижения в открытом космосе для космонавтов. Викторенко прошел службу в ВВС, принимал участие в нескольких космических полетах и провел около 20 часов в открытом космосе.

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На 77-м году жизни скончался советский и российский космонавт Александр Викторенко. Об этом рассказали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. «Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — передает сообщение ЦПК РИА Новости. Он был известен своим участием в испытаниях «космического мотоцикла» — средства передвижения в открытом космосе для космонавтов. Викторенко прошел службу в ВВС, принимал участие в нескольких космических полетах и провел около 20 часов в открытом космосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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