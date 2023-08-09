Нижневартовский театр юного зрителя закроется на капитальный ремонт

10 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Театр продолжит существовать как учреждение в период капремонта Фото: Анна Майорова © URA.RU Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Нижневартовске будет временно закрыт в связи с работами по капитальному ремонту, к которому учреждение готовилось несколько лет. Информацию об этом URA.RU сообщил инсайдер в культурной среде города. «В ноябре театр уходит на капремонт. Гастроли и аренды для показов будут в разных учреждениях. Наступает трудное время, особенно для творческой составляющей», — рассказал URA.RU инсайдер. Информацию о капремонте в ТЮЗе подтвердила заместитель директора театра по общим вопросам Татьяна Касаткина. По предварительным данным, срок капитального ремонта составит один год. «Пока что у нас нет официальной информации, но, ориентировочно, до конца этого года театр временно закроется. Сейчас ведутся работы по подготовке к капитальному ремонту», — прокомментировала URA.RU Касаткина. Она также уточнила, что, несмотря на ремонтные работы в здании, деятельность театра не остановится. Сейчас руководство учреждение ищут помещения, где будут временно проходить показы спектаклей.

Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Нижневартовске будет временно закрыт в связи с работами по капитальному ремонту, к которому учреждение готовилось несколько лет. Информацию об этом URA.RU сообщил инсайдер в культурной среде города. «В ноябре театр уходит на капремонт. Гастроли и аренды для показов будут в разных учреждениях. Наступает трудное время, особенно для творческой составляющей», — рассказал URA.RU инсайдер. Информацию о капремонте в ТЮЗе подтвердила заместитель директора театра по общим вопросам Татьяна Касаткина. По предварительным данным, срок капитального ремонта составит один год. «Пока что у нас нет официальной информации, но, ориентировочно, до конца этого года театр временно закроется. Сейчас ведутся работы по подготовке к капитальному ремонту», — прокомментировала URA.RU Касаткина. Она также уточнила, что, несмотря на ремонтные работы в здании, деятельность театра не остановится. Сейчас руководство учреждение ищут помещения, где будут временно проходить показы спектаклей.